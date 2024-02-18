Deep Rock Galactic Survivor обошла оригинал по количеству онлайн-игроков в Steam

Deep Rock Galactic Survivor — это спин-офф чрезвычайно популярного кооперативного шутера 2020 года Deep Rock Galactic. Новая игра, разработанная Funday Games, берет мир и персонажей оригинала и помещает их в совершенно новый жанр, сразу же принося чрезвычайно успешные результаты. Несмотря на то, что игра все еще находится в раннем доступе, она уже превысила пиковое количество игроков в Steam всего через несколько дней после выпуска, что стало впечатляющим релизом.

Оригинальная Deep Rock Galactic произвела фурор в 2020 году как чрезвычайно популярный кооперативный шутер; Survivor уже превысила количество игроков оригинала на первых же выходных с момента релиза. В то время как пиковое количество игроков в оригинал составляет 46 687, по данным SteamDB, пик Survivor уже достиг 47 728.

Это вполне может быть связано с ценой: цена оригинала в настоящее время составляет 29,99 долларов США, а цена Deep Rock Galactic Survivor составляет всего 8,99 долларов США. На Survivor в настоящее время действует скидка 10 % в Steam по сравнению с первоначальной ценой в 9,99 долларов США, поскольку в настоящее время игра находится в раннем доступе, где и останется в течение следующих шести месяцев.

Похоже, что сочетание положительной первоначальной реакции на игру в сочетании с гораздо более низкой ценой привлекло массу новых поклонников к многообещающей франшизе Deep Rock Galactic.