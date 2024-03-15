Deep Rock Galactic: Survivor отмечает миллион проданных копий. Новый биом уже на подходе

Издательство Ghost Ship и студия разработки Funday Games объявили, что автоматический шутер о гномах Deep Rock Galactic: Survivor продан тиражом более 1 миллиона копий, хотя все еще находится в раннем доступе. Кроме того, грядет первое крупное обновление с добавлением нового биома: Соляные ямы, который позволит игрокам достичь неизведанных ранее глубин, появится уже 20 марта.
Это четвертый биом Deep Rock Galactic: Survivor, который характеризуется возможностью обрушивать на врагов дождь из сталактитов, чтобы они с радостью пронзили их. Кроме того, шахтеры теперь могут охотиться на Хуули-Собирателей, скользких паразитов, полных превосходных минералов, и детенышей К'ронара, очень опасных насекомых, которые к тому же очень склизкие.
Отличный результат продаж был достигнут через месяц после запуска. Естественно, это дало разработчикам и издателям стимул тщательно планировать следующее содержание до появления версии 1.0, поддержка которой, конечно же, не прекратится, если успех продолжится.
Среди изменений, которые мы можем ожидать в будущем, — больше биомов, новые разгоны и артефакты, добавление модификаторов биомов, новые миссии, новые косметические предметы и многое другое.
На Steam Deck в поездках можно потупить в этой игре 👍 Контент только закончился быстро
Rock and Stone ⛏️