Deep Rock Galactic: Survivor отмечает миллион проданных копий. Новый биом уже на подходе

Вы оказываетесь в роли отважного гнома-шахтёра, оставшегося в одиночестве на враждебной планете Хоксес. Вооружившись мощным арсеналом оружия, вам предстоит противостоять нашествию агрессивных членистоногих монстров, роящихся в подземных пещерах этого мира.

Игровой процесс представляет собой череду вылазок в подземелья планеты Хоксес. Перед каждой миссией вас забрасывает в шахты десантная капсула Компании. Оказавшись в давящей пещерной тьме, вы должны действовать в одиночку, полагаясь только на себя.

Цель каждой вылазки — выполнить задания Компании, собрать как можно больше ценных ресурсов и вернуться к капсуле до истечения лимита времени. За каждую успешную миссию вы получаете вознаграждение, которое позволяет открывать улучшения снаряжения и спускаться во всё более глубокие и опасные пещеры ради ещё более щедрых наград.

Так, начиная с верхних туннелей, вы погружаетесь всё ниже под землю, сражаетесь с ордами инопланетных тварей, рискуете жизнью ради драгоценных ресурсов и становитесь всё сильнее от миссии к миссии. Лишь немногие гномы смогли добраться до самых глубин Хоксеса и выбраться на поверхность живыми с бесценной добычей.