Дорожная карта Deep Rock Galactic: Survivor сообщает о новых биомах и многом другом

Издательство Ghost Ship Publishing и разработчик Funday Games опубликовали первую дорожную карту для Deep Rock Galactic: Survivor.

В новостном сообщении в Steam под названием "Дорога вперед" обе студии сначала благодарят фанатов за то, что Deep Rock Galactic: Survivor разошлась тиражом в 500 000 копий всего за одну неделю, что является довольно впечатляющим показателем.

Затем студии переходят к тому, что ждет их игру дальше, причем некоторые функции запланированы на ближайшее время, а другие отложены на более отдаленную перспективу "в какой-то момент".

В первую очередь Ghost Ship и Funday заявили, что хотели бы "сделать Боско неотъемлемой частью игры", введя для него отдельные апгрейды, что сделает возможным "Боско-билды".

Также планируются новые биомы, хотя вопрос о том, какой биом появится первым, по всей видимости, является предметом споров "с множеством... соленых... мнений". Соляные шахты на подходе? Кто знает.

Обе студии также собираются в какой-то момент ввести в игру новые оверклоки и артефакты, чтобы "все было на уровне 9001" с точки зрения возможностей для создания сверхсложных конструкций и синергии.

Наконец, в ближайшем будущем в Deep Rock Galactic: Survivor появятся новые мутаторы для биомов, что позволит создавать новые сложности и уникальные типы заданий в дополнение к тем опасностям, которые уже присутствуют в игре.

В отдаленном будущем для Deep Rock Galactic: Survivor планируется множество более амбициозных функций.

Это и новые миссии, и дополнительные боссы, и ежедневные задания, и бесконечный режим, и этапные события, и косметика, и многое другое. Похоже, у Funday и Ghost Ship есть довольно обширный план развития игры.

Однако, как отмечают авторы, эта дорожная карта актуальна "на дату выхода" и может быть изменена, так что не стоит слишком привязываться к срокам появления новых функций.

Deep Rock Galactic: Survivor выходит прямо сейчас на PC через ранний доступ Steam.