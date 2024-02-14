Состоялся релиз в раннем доступе автошутера на выживание Deep Rock Galactic: Survivor

Достигнув успеха в кооперативном шутере Deep Rock Galactic, Ghost Ship Games расширяет свою интеллектуальную собственность с помощью Deep Rock Galactic: Survivor, спин-оффа в виде однопользовательского автошутера на выживание, который уже сегодня вышел на ПК в раннем доступе Steam. Игра, разработанная датской независимой студией Funday Games, вдохновлена популярной игрой Vampire Survivors, но с механикой добычи полезных ископаемых и другими элементами, унаследованными от Deep Rock Galactic.

Действие Deep Rock Galactic: Survivor разворачивается на планете Хоксес, где гном оказывается один на один с ордой инопланетян. Чтобы выжить, наш главный герой должен использовать арсенал, доступный в Deep Rock Galactic, чтобы убивать жуков, повышая уровень своего автоматического оружия и копаясь в разрушаемой среде в поисках ресурсов и новых путей. Эти альтернативные маршруты, которые можно создавать на ходу, не только служат для того, чтобы избегать врагов и находить дополнительные сокровища, но также жизненно важны при доставке припасов к точке эвакуации.

С первого дня в Deep Rock Galactic: Survivor есть четыре класса, каждый со своим стилем игры. Например, инженер предпочитает перемещаться между оборонительными позициями, устанавливая турели, а стрелок — специалист по сбору врагов, чтобы наказать их шквалом пуль. К классам мы должны добавить оборудование, способное дать жизнь специализациям. Что касается сценариев, то есть три разных биома со своими проблемами и характеристиками. Посетив арсенал, игроки найдут 40 видов оружия и 20 различных типов врагов.

Ранний доступ Deep Rock Galactic: Survivor продлится от 6 до 12 месяцев.