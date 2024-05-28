Mechanics VoiceOver вновь вернулись к озвучке Resident Evil 6

Уже давно у студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver лежит в работе локализация к игре Resident Evil 6. Когда-то они озвучили кампанию Леона и Хелены. На этом всё и закончилось, локализация попала в производственный ад и претерпела многие изменения, однако сегодня всё изменилось и Механики торжественно объявили о возвращении к работе над озвучкой:

Дорогие подписчики, рады сообщить вам новость, которую многие из вас ждут уже очень и очень давно - мы возобновили работу над локализацией Resident Evil 6!!!

Также они объявили обновлённый список персонажей и актёров, что их озвучили:

На данный момент мы переписали многие ключевые роли из кампании Леона. В частности:



-Леона в обновлённом русском дубляже озвучивает Дмитрий Поляновский (Бард из Хоббита, Кано из Мортал Комбат);



-Аде Вонг свой голос подарила Светлана Кузнецова (Малифисента из одноименного фильма, Небула из КВМ);



-мерзость Симмонса воплотил Евгений Иванов (Сержант Джонсон из Halo 3, Каратель из The Punisher);



-а холодный и расчётливый ум Ханниган в голосовом эквиваленте передала Галина Масайкина (Тауна из Crash Bandicoot 4, Малострия из Grim Dawn).



И, возможно, это ещё не все изменения. На данный момент мы ещё проводим тестирование и будем дальше улучшать озвучку первой кампании, а после этого перейдём и к другим.

Уже готов полностью рабочий билд, которые могут пощупать те, кто поддержит сбор средств на абсолютно любой наш проект суммой от 450р, начиная с момента публикации поста. Вам просто надо после поддержки написать нам в ЛС группы и скинуть квитанцию, после чего вы получите ссылку на скачивание русификатора. По этой же ссылке далее будут доступны все обновления.