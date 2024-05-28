Mechanics VoiceOver вновь вернулись к озвучке Resident Evil 6

Уже давно у студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver лежит в работе локализация к игре Resident Evil 6. Когда-то они озвучили кампанию Леона и Хелены. На этом всё и закончилось, локализация попала в производственный ад и претерпела многие изменения, однако сегодня всё изменилось и Механики торжественно объявили о возвращении к работе над озвучкой:
Дорогие подписчики, рады сообщить вам новость, которую многие из вас ждут уже очень и очень давно - мы возобновили работу над локализацией Resident Evil 6!!!
Также они объявили обновлённый список персонажей и актёров, что их озвучили:
На данный момент мы переписали многие ключевые роли из кампании Леона. В частности:
-Леона в обновлённом русском дубляже озвучивает Дмитрий Поляновский (Бард из Хоббита, Кано из Мортал Комбат);
-Аде Вонг свой голос подарила Светлана Кузнецова (Малифисента из одноименного фильма, Небула из КВМ);
-мерзость Симмонса воплотил Евгений Иванов (Сержант Джонсон из Halo 3, Каратель из The Punisher);
-а холодный и расчётливый ум Ханниган в голосовом эквиваленте передала Галина Масайкина (Тауна из Crash Bandicoot 4, Малострия из Grim Dawn).
И, возможно, это ещё не все изменения. На данный момент мы ещё проводим тестирование и будем дальше улучшать озвучку первой кампании, а после этого перейдём и к другим.
Уже готов полностью рабочий билд, которые могут пощупать те, кто поддержит сбор средств на абсолютно любой наш проект суммой от 450р, начиная с момента публикации поста. Вам просто надо после поддержки написать нам в ЛС группы и скинуть квитанцию, после чего вы получите ссылку на скачивание русификатора. По этой же ссылке далее будут доступны все обновления.
7 раз пробовал её пройти, вот не идет, прям отторжение какое то от игры!
Тогда не ешь кактус, не твоё это
просто вспомнили про преданную паству мамонтов)))
Достаточно хороший получился экшен. Постепенно отдалялась серия от корней и в 7-й вернулась. Не так давно с другом ещё раз перепрошли её. Накатили русскую недоделанную озвучку. Когда начали компании за других ГГ кроме Леона и Хелену были русские вставки. Забавно получилось. Ну если доделают озвучку, то будет отлично.
Самая худшая часть пожалуй, даже в коопе крайне сомнительно.
Для коопа лучшая пятерка
Соглы, 5 даже с ботом неплохо играется)
в игре шикарная оригинальная озвучка, Крисс в озвучке Роджера Крейга, Леня в озвучке Мерсера это всё имба. не вижу смысла портить это, тем более игре 12 лет. Как-то они запоздали. А игра классная, как бы там кто не ныл