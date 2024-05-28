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Resident Evil 6 01.10.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Кооператив
8.2 3 178 оценок

Mechanics VoiceOver вновь вернулись к озвучке Resident Evil 6

Алекс470
Новости

Уже давно у студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver лежит в работе локализация к игре Resident Evil 6. Когда-то они озвучили кампанию Леона и Хелены. На этом всё и закончилось, локализация попала в производственный ад и претерпела многие изменения, однако сегодня всё изменилось и Механики торжественно объявили о возвращении к работе над озвучкой:

Дорогие подписчики, рады сообщить вам новость, которую многие из вас ждут уже очень и очень давно - мы возобновили работу над локализацией Resident Evil 6!!!

Также они объявили обновлённый список персонажей и актёров, что их озвучили:

На данный момент мы переписали многие ключевые роли из кампании Леона. В частности:

-Леона в обновлённом русском дубляже озвучивает Дмитрий Поляновский (Бард из Хоббита, Кано из Мортал Комбат);

-Аде Вонг свой голос подарила Светлана Кузнецова (Малифисента из одноименного фильма, Небула из КВМ);

-мерзость Симмонса воплотил Евгений Иванов (Сержант Джонсон из Halo 3, Каратель из The Punisher);

-а холодный и расчётливый ум Ханниган в голосовом эквиваленте передала Галина Масайкина (Тауна из Crash Bandicoot 4, Малострия из Grim Dawn).

И, возможно, это ещё не все изменения. На данный момент мы ещё проводим тестирование и будем дальше улучшать озвучку первой кампании, а после этого перейдём и к другим.

Уже готов полностью рабочий билд, которые могут пощупать те, кто поддержит сбор средств на абсолютно любой наш проект суммой от 450р, начиная с момента публикации поста. Вам просто надо после поддержки написать нам в ЛС группы и скинуть квитанцию, после чего вы получите ссылку на скачивание русификатора. По этой же ссылке далее будут доступны все обновления.

13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
SEV DRAKE

7 раз пробовал её пройти, вот не идет, прям отторжение какое то от игры!

1
Алекс470

Тогда не ешь кактус, не твоё это

3
Satty

просто вспомнили про преданную паству мамонтов)))

0
Legend_of_the_Hero

Достаточно хороший получился экшен. Постепенно отдалялась серия от корней и в 7-й вернулась. Не так давно с другом ещё раз перепрошли её. Накатили русскую недоделанную озвучку. Когда начали компании за других ГГ кроме Леона и Хелену были русские вставки. Забавно получилось. Ну если доделают озвучку, то будет отлично.

0
Dark1994

Самая худшая часть пожалуй, даже в коопе крайне сомнительно.

-1
K0t Felix

Для коопа лучшая пятерка

1
Dark1994 K0t Felix

Соглы, 5 даже с ботом неплохо играется)

0
SaintsEagle

в игре шикарная оригинальная озвучка, Крисс в озвучке Роджера Крейга, Леня в озвучке Мерсера это всё имба. не вижу смысла портить это, тем более игре 12 лет. Как-то они запоздали. А игра классная, как бы там кто не ныл

-1