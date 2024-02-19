Успех Deep Rock Galactic: Survivor удивил даже разработчиков игры

Deep Rock Galactic: Survivor — это автоматический шутер в стиле Vampire Survivors, вышедший в раннем доступе 14 февраля. Успех, которым он пользуется, таков, что поразил самих разработчиков. Никто в команде не ожидал, что она соберет больше одновременных игроков, чем Deep Rock Galactic, игра, которая положила начало серии и продолжает хорошо продаваться сегодня.
Кстати, по данным SteamDB, пик Deep Rock Galactic составил 46 687 одновременных игроков, а Deep Rock Galactic: Survivor уже достиг 55 253 одновременных игроков.
Однако именно Сорен Лундгаард, генеральный директор Ghost Ship Games, выразил общее изумление, написав:
«Ух ты, пик одновременых игроков в Deep Rock Galactic: Survivor превзошел абсолютный пик Deep Rock Galactic. Этого не должно было произойти!».
Аутично пускать слюни в этой игре проще, чем в дип роке и красивее, чем во всех аналогах
Да там еще и скидка норм такая была. Думаю совокуптность факторов сыграли свою роль.
Но офк. люди чаще не будут покупать дерьмо даже по скидке. Видимо игра действительно не плохая.
По крайней мере здесь я вижу потенциал с оверхайпленной хелдрйверс 2.
Игра очень крутая
Оказывается, если не выпускать регулярные обновления, то проект падает по онлайну, шок.