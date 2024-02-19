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Deep Rock Galactic: Survivor 14.02.2024
Экшен, Шутер, Выживание, Вид сверху
8.5 51 оценка

Успех Deep Rock Galactic: Survivor удивил даже разработчиков игры

monk70
Новости

Deep Rock Galactic: Survivor — это автоматический шутер в стиле Vampire Survivors, вышедший в раннем доступе 14 февраля. Успех, которым он пользуется, таков, что поразил самих разработчиков. Никто в команде не ожидал, что она соберет больше одновременных игроков, чем Deep Rock Galactic, игра, которая положила начало серии и продолжает хорошо продаваться сегодня.

Кстати, по данным SteamDB, пик Deep Rock Galactic составил 46 687 одновременных игроков, а Deep Rock Galactic: Survivor уже достиг 55 253 одновременных игроков.

Однако именно Сорен Лундгаард, генеральный директор Ghost Ship Games, выразил общее изумление, написав:

«Ух ты, пик одновременых игроков в Deep Rock Galactic: Survivor превзошел абсолютный пик Deep Rock Galactic. Этого не должно было произойти!».
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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Drugzverei

Аутично пускать слюни в этой игре проще, чем в дип роке и красивее, чем во всех аналогах

1
вупсич пупсич

Да там еще и скидка норм такая была. Думаю совокуптность факторов сыграли свою роль.

Но офк. люди чаще не будут покупать дерьмо даже по скидке. Видимо игра действительно не плохая.
По крайней мере здесь я вижу потенциал с оверхайпленной хелдрйверс 2.

-2
Alcoza1cer

Игра очень крутая

-2
Talendor3
люди чаще не будут покупать дерьмо даже по скидке
0
Гена Транквилизатор

Оказывается, если не выпускать регулярные обновления, то проект падает по онлайну, шок.

-5