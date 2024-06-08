Трогательный платформер Deer & Boy получил новый геймплейный трейлер

Среди игр, премьерные показы которых состоятся на Summer Game Fest 2024, Deer & Boy, готовая отправить нас в необычное путешествие. Игра, созданная начинающим разработчиком Джейсоном Хоудеем, знакомит нас со своим прекрасным миром, который уже готовит нас к истории, наполненной надеждой и переживаниями.
В трейлере мы видим, как главный герой и его юный спутник- олененок отправляются в путешествие по миру, преодолевая различные препятствия, открывая для себя красоту природы и встречаясь с довольно страшными сверхъестественными существами.
Страница Dear & Boy уже доступна в Steam. Дата релиза на данный момент не известна.