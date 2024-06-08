Трогательный платформер Deer & Boy получил новый геймплейный трейлер

Кинематографический платформер, который рассказывает историю необычной дружбы между мальчиком и оленем. Мальчик сбегает из дома и хочет найти новый смысл в жизни. На своём пути он встречает раненого оленёнка. Между ними возникает неразрывная связь, которая поможет им преодолеть все трудности и опасности.

Вам предстоит следить за развитием отношений между героями, которые становятся всё ближе друг к другу с каждым шагом. Поначалу вам придётся справляться с каждым испытанием в одиночку, а олень будет беспомощным компаньоном. Однако со временем животное будет расти и становиться не только ценным помощником, полезным во многих головоломках, но и защитником мальчика.