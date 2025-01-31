Frontier Foundry удалила защиту Denuvo из Deliver Us Mars

Как стало известно, вчера компания Frontier Foundry удалила защиту Denuvo из стратегии The Great War: Western Front, а сегодня удалила её из еще одной своей игры - Deliver Us Mars. После удаления защиты, размер EXE-файла игры уменьшился на 300 МБ.

Игра является продолжением Deliver Us The Moon. События сиквела разворачиваются спустя десять лет после завершения миссии Fortuna. Игроку достаётся роль астронавта Кэти Йожанссон, которая была отправлена на важное задание — вернуть Ковчеги с Марса, а также выяснить, кто отправил сигнал бедствия, а главное — почему и зачем.

Deliver Us Mars доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.