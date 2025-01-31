Frontier Foundry удалила защиту Denuvo из Deliver Us Mars

Как стало известно, вчера компания Frontier Foundry удалила защиту Denuvo из стратегии The Great War: Western Front, а сегодня удалила её из еще одной своей игры - Deliver Us Mars. После удаления защиты, размер EXE-файла игры уменьшился на 300 МБ.
Игра является продолжением Deliver Us The Moon. События сиквела разворачиваются спустя десять лет после завершения миссии Fortuna. Игроку достаётся роль астронавта Кэти Йожанссон, которая была отправлена на важное задание — вернуть Ковчеги с Марса, а также выяснить, кто отправил сигнал бедствия, а главное — почему и зачем.
Deliver Us Mars доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
через 2 года
в целом норм срок
Хорошая бродилка, еще и с русской озвучкой
Если бы не новости о снятие денуво я бы о этих играх так и не узнал:) Я понял, это такой рекламный ход, напомнить о существовании какой либо посредственной игры таким образом:) Гениально.
Я тоже узнал, только что, про эту игру.
Кэп..
Отлично. А еще некоторые утверждают, что дерьнува якобы не влияет на производительность, а ведь эти 300 МБ висят в памяти и занимают лишними инструкциями время ЦПУ! Для меня, как счастливого обладателя не самого топового ПК, это отличная новость!
насколько не топ?я думал денуво чувствуется только на картах 1000 серии и ниже
ну и также по ЦП
Ну... Когда у тебя там i3/r3 какой нибудь то половина проца занята тем что перегоняет код туда-сюда шифруя/расшифровывая его на каждый пердёж. Ощущения не из приятных. Но разрабы удалением дануево понизили требования к системе что не может не радовать
2117U, 4 GB ram, GT740, 1 GB vram.
Core2Duo, 3,75 GB ram, GMA3100, 0,25 GB vram.
память на интелловских(не знаю за амудэ) процессорах в защищённом режиме не так работает
я даже карт и процессоров таких не знаю
офигеть
это сколько лет не обновлялся?
с вахи бы, которые врата хаоса, еще сняли защиту и было бы норм
Deliver Us The Moon надо сначала проходить или с этой можно начать?