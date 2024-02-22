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Delta Force: Hawk Ops 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
5.9 35 оценок

Delta Force: Hawk Ops получила кинематографический трейлер

monk70
Новости

TiMi Studio Group представила кинематографический трейлер переосмысленного классического шутера от первого лица Delta Force: Hawk Ops. Игра будет использовать бесплатную модель и после выхода станет тактическим многопользовательским шутером от первого лица. Он предложит игрокам разнообразные игровые режимы и набор специальных операторов или классов на выбор.

В трейлере рассказывается о наборе оружия и снаряжения, которое, как ожидается, будет доступно в Delta Force: Hawk Ops при запуске, а также о некоторых транспортных средствах, которыми игроки смогут управлять..

«В 2035 году мир начинает пробуждаться от серии геополитических потрясений. На фоне этого появляется новое поколение Delta Force, способное справиться с этой задачей».

Delta Force: Hawk Ops не имеет подтвержденной даты выпуска и находится в разработке для ПК, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One. Альфа-тестирование состоится в ближайшее время.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
neeXXXT

PS 4/Xbox One - теперь ясно какой высер будет на выходе!

1
Kartonkratos

А также android и ios указаны, как на писано здесь на главной странице игры! то высер умножай на два )))

2
Punisher1

Трейлер будто под веществами делали трипы сплошные

0
ka27

Солдаты будущего Future Soldier вспомнились

А вообще в Delta Force в клубах вроде ещё играл :)

0
Керж93

Справа в начале ролика стоит девятос

0
Hakuni

главное нет нигерскага репа

-1