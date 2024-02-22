Delta Force: Hawk Ops получила кинематографический трейлер

TiMi Studio Group представила кинематографический трейлер переосмысленного классического шутера от первого лица Delta Force: Hawk Ops. Игра будет использовать бесплатную модель и после выхода станет тактическим многопользовательским шутером от первого лица. Он предложит игрокам разнообразные игровые режимы и набор специальных операторов или классов на выбор.
В трейлере рассказывается о наборе оружия и снаряжения, которое, как ожидается, будет доступно в Delta Force: Hawk Ops при запуске, а также о некоторых транспортных средствах, которыми игроки смогут управлять..
«В 2035 году мир начинает пробуждаться от серии геополитических потрясений. На фоне этого появляется новое поколение Delta Force, способное справиться с этой задачей».
Delta Force: Hawk Ops не имеет подтвержденной даты выпуска и находится в разработке для ПК, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One. Альфа-тестирование состоится в ближайшее время.
PS 4/Xbox One - теперь ясно какой высер будет на выходе!
А также android и ios указаны, как на писано здесь на главной странице игры! то высер умножай на два )))
Трейлер будто под веществами делали трипы сплошные
Солдаты будущего Future Soldier вспомнились
А вообще в Delta Force в клубах вроде ещё играл :)
Справа в начале ролика стоит девятос
главное нет нигерскага репа