Delta Force: Hawk Ops выглядит великолепно в последнем геймплейном тизере Summer Game Fest 2024

TiMi Studio и Level Infinite выпустили новый тизер-трейлер на движке Delta Force: Hawk Ops. Этот тизер-трейлер демонстрирует некоторые локации игры. И, как вы увидите, игра выглядит действительно великолепно.
Delta Force: Hawk Ops выйдет с тремя игровыми режимами. Это режимы «Опасные операции», «Хаосская война» и «Падение Черного ястреба». В первом режиме игроки могут сформировать отряд из трех человек для выполнения невыполнимых миссий. «Хаосская война» — это игровой режим «Поле боя», в котором вы будете сражаться в масштабных сражениях на суше, на море и в воздухе. И да, будут транспортные средства, которыми нужно будет управлять.
В настоящее время нет точного времени выхода новой игры Delta Force. TiMi Studio также не поделилась какими-либо системными требованиями к ПК.
Наконец, Delta Force: Hawk Ops будет представлена на Summer Game Fest 2024. Так что ожидайте более длинный трейлер игрового процесса во время этого мероприятия.
Надеюсь будет какой-нибудь хардкорный режим без перекрестия, по типу батлы3-4
Пока всё очень круто, а то одна дрисня разукрашенная во все цвета радуги для зумеров выходит, завезли бы еще интересных режимов, а то обоссаный захват флагов достав в Батле еще 10 лет назад.