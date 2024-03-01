Геймплейный трейлер Delta Force: Hawk Ops демонстрирует карту Zero Dam

Несколько дней назад мы увидели CGI-трейлер грядущего экшена Delta Force: Hawk Ops. Сегодня разработчики выпустили геймплейный трейлер, демонстрирующий одну из карт - Zero Dam.
"Некогда чудо инженерной мысли, которое должно было принести пользу миллионам жителей Ахсары, теперь является лишь остатком того, чем оно когда-то было. Находясь в руках местной банды, эта территория сулит большие сокровища... и опасности", - гласит описание карты. .
Сюжетная линия Delta Force: Hawk Ops перенесет игроков в 2035 год, в мир, раздираемый чередой геополитических потрясений и конфликтов. Новое поколение Delta Force станет идеальным инструментом для того, чтобы взять хаос под контроль.
Delta Force: Hawk Ops находится в разработке для PC и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Более подробную информацию о ней мы узнаем в конце марта.
колда с пейдей познакомилась?
Показывает траектории броска. Мрачный эмбиент поменялся на какую-то дичь. Луки какие-то, драки с крокодилами. Не увидел смертей с пары попаданий.
Зачем это Delta Force называть, господе.
единственная особенность, которая отличает от всей этой каши милитари шутанов, которые задолбали, так это зеленая кровь, да и та из-за цензуры, а не войны с рептилоидами.