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Delta Force: Hawk Ops 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.1 34 оценки

Геймплейный трейлер Delta Force: Hawk Ops демонстрирует карту Zero Dam

Gruz_
Новости

Несколько дней назад мы увидели CGI-трейлер грядущего экшена Delta Force: Hawk Ops. Сегодня разработчики выпустили геймплейный трейлер, демонстрирующий одну из карт - Zero Dam.

"Некогда чудо инженерной мысли, которое должно было принести пользу миллионам жителей Ахсары, теперь является лишь остатком того, чем оно когда-то было. Находясь в руках местной банды, эта территория сулит большие сокровища... и опасности", - гласит описание карты. .

Сюжетная линия Delta Force: Hawk Ops перенесет игроков в 2035 год, в мир, раздираемый чередой геополитических потрясений и конфликтов. Новое поколение Delta Force станет идеальным инструментом для того, чтобы взять хаос под контроль.

Delta Force: Hawk Ops находится в разработке для PC и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Более подробную информацию о ней мы узнаем в конце марта.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Crywed

колда с пейдей познакомилась?

3
Afarkh

Показывает траектории броска. Мрачный эмбиент поменялся на какую-то дичь. Луки какие-то, драки с крокодилами. Не увидел смертей с пары попаданий.
Зачем это Delta Force называть, господе.

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GraF68ru

единственная особенность, которая отличает от всей этой каши милитари шутанов, которые задолбали, так это зеленая кровь, да и та из-за цензуры, а не войны с рептилоидами.

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