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Delta Force: Hawk Ops 2024 г.
6.3 29 оценок

Геймплейный трейлер Delta Force: Hawk Ops демонстрирует крупномасштабные сражения в режиме эвакуации

monk70
Новости

Delta Force: Hawk Ops недавно провела предварительное альфа-тестирование в Китае. TiMi Studio Group представила новый игровой процесс, демонстрирующий крупномасштабные сражения в режиме эвакуации, названный «Опасная операция».

Опасная операция — это лишь один из двух подтвержденных режимов игры. В нем игроки объединятся и сразятся с другими командами и/или врагами, управляемыми ИИ. Вас ждут случайные события на карте, PvE-миссии и PvP-схватки.

В Delta Force: Hawk Ops также будет иметь крупномасштабный PvP-режим, получивший название Havoc Warfare, в котором большие команды будут сражаться на огромной карте, с транспортными средствами и всем остальным.

На данный момент целевой даты выпуска нет, хотя в конечном итоге игра выйдет на платформы PlayStation и Xbox и, конечно же, на ПК.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Коля Кощей

А где дельта форсе. Вижу клон колды

1
Shеpard

Ничего общего с Дельта Форс. Очередной шутан для зумерков.

1
M1KERUS

500 000 шутанов клепают ,а зачем

0
Samson48

Название купили и прилепили очередной китайской поделки, блюдо готово, садитесь жрать пожалуйста.

0
tvorog8088

Фаркрай какой то.

0