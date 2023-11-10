Геймплейный трейлер Delta Force: Hawk Ops демонстрирует крупномасштабные сражения в режиме эвакуации

Delta Force: Hawk Ops недавно провела предварительное альфа-тестирование в Китае. TiMi Studio Group представила новый игровой процесс, демонстрирующий крупномасштабные сражения в режиме эвакуации, названный «Опасная операция».
Опасная операция — это лишь один из двух подтвержденных режимов игры. В нем игроки объединятся и сразятся с другими командами и/или врагами, управляемыми ИИ. Вас ждут случайные события на карте, PvE-миссии и PvP-схватки.
В Delta Force: Hawk Ops также будет иметь крупномасштабный PvP-режим, получивший название Havoc Warfare, в котором большие команды будут сражаться на огромной карте, с транспортными средствами и всем остальным.
На данный момент целевой даты выпуска нет, хотя в конечном итоге игра выйдет на платформы PlayStation и Xbox и, конечно же, на ПК.
А где дельта форсе. Вижу клон колды
Ничего общего с Дельта Форс. Очередной шутан для зумерков.
500 000 шутанов клепают ,а зачем
Название купили и прилепили очередной китайской поделки, блюдо готово, садитесь жрать пожалуйста.
Фаркрай какой то.