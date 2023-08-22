Геймплейный трейлер тактического шутера Delta Force ©

Те, кто не помнит серию игр Delta Force, которая, по общему признанию, была весьма немногочисленной, возможно не так уж много потеряли. В 1998 году на ПК вышла первая игра, представлявшая собой пограничный военный шутер, основанный на одноименном военном подразделении. В 2009 году вышла последняя игра недолговечной серии, но на днях стало известно о ее полной перезагрузке, и, похоже, она идет за несколько потускневшей короной Battlefield.

В трейлере мы можем увидеть совершенно новую игру Delta Force, разрабатываемую студией TiMi Studio Group компании Tencent. Если вы еще не знаете, TiMi - это китайская студия, ответственная за такие игры, как COD Mobile, Pokémon Unite и Arena of Valor.

Delta Force - последнее начинание студии, и, на первый взгляд, оно выглядит как попытка превзойти Battlefield.

Сюжетная кампания игры будет основана на фильме "Чёрный ястреб", в котором американские войска высаживаются в Сомали и начинается настоящий ад.

На представленных выше кадрах показан ряд запоминающихся сцен из фильма (например, момент вывода ключевых сотрудников, крушение одного из двух "Черных ястребов" и прибытие конвоя), а также трехсекундный отрывок из самого конца кадра.

Затем также демонстрируются фрагменты многопользовательской игры. Это будут громкие сражения с использованием современных гаджетов, технологий или самого оружия.