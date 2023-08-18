Легендарная серия военных шутеров возвращается - представлен первый тизер Delta Force

Разработчик TiMi Studio Group анонсировал возвращение Delta Force, классического воксельного военного шутера от первого лица, дебютировавшего на ПК четверть века назад. Новая игра будет кроссплатформенной и выйдет на ПК, консолях и мобильных устройствах. Более подробная информация будет представлена на следующей неделе на открытии Gamescom Opening Night Live.
Масштабный многопользовательский режим был важной частью оригинальной игры, и, судя по всему, он сохранится и в новой версии, что можно увидеть в тизер-трейлере, представленном выше.
Описывая тон и атмосферу новой Delta Force, Го сказал журналиста: "Наша цель - сохранить аутентичную сущность оригинальной игры Delta Force и привнести в нее привкус близкого будущего как с художественной, так и с сюжетной точек зрения. Для этого мы разработали общую сюжетную линию с реалистичной тематикой, использовали реальных актеров для создания персонажей, применили фотограмметрию для создания 3D-мира, запечатлели тактические движения от военных профессионалов и обратились за советом к бывшим сотрудникам спецназа, чтобы обеспечить подлинный тон решительного реализма и профессионализма в рамках военной тематики".
Кроме того, режим кампании основан на фильме "Чёрный ястреб". Игроки смогут увидеть подлинные и захватывающие сражения из знаменитого фильма. Наша команда тщательно изучила фильм и с уважением вникла в исторический контекст. Это исследование позволило нам воссоздать действительно аутентичную и захватывающую игру, передающую суть того грандиозного события.
Ждем. Ностальгия по Операции Кинжал и Черному Ястребу. Эх.
Хотя смущает фиолетовый лук и какие-то способности...
Я думаю будет реализована сетевая игра и это из нее моменты
Это вообще круто. Игра топчик была, но фиолетовый лук… это вообще что ?
лук огонь дружище специально для дальтоников
повесточка десятилетия )) там ещё и женский голос у лучника ) война войной, но права ЛГБТ+ правее у них )))
Это новая реальность, мой друг. Новая реальность, западная
Война войной, а пиар ЛГБТэшников по расписанию.
Скажи спасибо, что не радужный, а только фиолетовый.
Дельта форс была тактическим/стелс шутаном, а то что здесь показали больше на колду смахивает.
мое знакомство с подобными играми началось с игры спецназ Браво в конце 1998-го года на 486м пк. без 3 dfx ускорителя тормозила жутко
Опять сделают очередной ПвП рояль?
Какая то колда с батлой.
как раз недавно ностальгировал по Urban Warfare, а музыка из главного меню до сих пор в сердечке.
Там ещё на первом уровне был прикольный момент с музыкой из машины, причём она звучала громче, если подойти к багажнику.
Это что, Battlefield 4 или 2042???
Ваще на дельту не похоже
О, а это уже радует. Посмотрим, как реализуют
о, я помню, в детстве в нее играл и нихрена не понимал. Просто долго-долго бежишь, выстрел и ты труп)
Меня одного смущает выход на мобильных устройств?
Может хоть в игре покажут почему простые гражданские начали брать в руки оружие и воевать против американцев. В фильме об этом умолчали, показав американцев белыми и пушистыми.
Размечтался. За основу игры взят фильм, а не реальные события. Так что американцы опять будут героями, как и всегда в западных продуктах.
боже ну и позорище .. лук ? больше похоже на какой то клон любой копипастной шляпы.
Delta Duty
легенда возвращается
из легенды пока лишь название. слепят очередной кал/блэкупс/мвф
Самая отмороженное подразделение специальных войск США. За ними столько преступлений против человечности (убийство мирных граждан, операции по разжиганию гражданских войн, пытки и т.д.). И да они знатно тогда об0срались в Сомали. Хорошо им тогда надавало местное ополчение. Но как это обычно бывает у пиндосов, самое свое крупное поражение они переворачивают в мега героические достижения. Англосаксы что с них взять. Еще не одну войну не выиграли. Но создавать суперменов из воздуха, и клепать игры с пропагандой своих "героических военных" умеют, ибо другого не дано. Если бы народ только знал, что творили эти "вояки" с людьми, в такие игры, где "героизируются" эти фашисты, никто бы не играл. Но кто знает? Единицы, и военные (да и те в игры не играют, а над их фильмами просто смеются).
Сразу видно, что ты не знаешь о канале на ютубе Gamology