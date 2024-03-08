Масштабные PvP-сражения в свежем трейлере Delta Force: Hawk Ops

Если ты всегда мечтал о том, чтобы участвовать в масштабных военных операциях, не выходя из своей комнаты, то прямо сейчас, держи курс на “Delta Force: Hawk Ops”. И не просто так, а со всей пылкостью геймерского сердца!

Представь себе: ты, твои друзья, и целая армия единомышленников в борьбе за господство на карте, которая настолько велика, что мама не горюй. И это не улица твоего детства, где ты играл в войнушки, а настоящие виртуальные просторы с танками, вертолетами и, конечно, бесконечными возможностями для тактики и стратегии. Не хватает только картошки с огнем, чтобы было совсем по-военному.

Разработчики из Timi Studio постарались на славу, создавая “Delta Force: Hawk Ops”. Видимо, они тоже в детстве любили побегать с палкой, представляя её снайперской винтовкой. И теперь мы имеем игру, которая позволяет воплотить все детские мечты в жизнь, только палки заменены на графонистые модели оружия, а крики “Бах-бах” – на качественно проработанные звуковые эффекты.

Что же касается режима Havoc Warfare, то это словно “Война и мир” в мире онлайн-шутеров. Только вместо Наташи Ростовой у нас будут бронированные машины, а вместо Болконского – ты и твои друзья, решившие, что доминировать на поле боя куда интереснее, чем слушать очередную лекцию по истории.

Как говорилось в одном известном фильме, “готовьтесь к бою, и пусть удача всегда будет на вашей стороне”. Ведь в “Delta Force: Hawk Ops” каждый может стать героем. Или по крайней мере попытаться. Поэтому, запасаемся чаем или кофе, готовим удобное кресло и вперед, навстречу приключениям, которые ждут нас в мире “Delta Force: Hawk Ops”!