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Delta Force: Hawk Ops 2024 г.
5.5 20 оценок

Реализм, разрушения и античит станут ключевыми особенностями Delta Force: Hawk Ops

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Gutsz
Новости

Авторы перерождения серии Delta Force поделились новыми деталями шутера, который обещает подарить игрокам самые масштабные перестрелки на ПК, консолях и мобильных платформах. Представители команды разработчиков из студии TiMi Studios провели небольшую сессию ответов на вопросы пользователей, тем самым приоткрыв завесу тайны над игровым процессом Delta Force: Hawk Ops. Новая игра будет предана реалистичному геймплею и масштабным разрушениям, которые сделают шутер максимально увлекательным на всех устройствах.

Как отмечают разработчики Delta Force: Hawk Ops, команда уделяет особое внимание реализму в шутере. В игре будут оперативники с уникальными навыками, однако это не будут условные "способности героев" из других игр. Умения персонажей будут тесно связаны с их тактической экипировкой и возможностями в условиях реального поля боя. Команда тесно сотрудничает с голливудскими студиями и постановщиками боевиков, чтобы создать аутентичный образ военных в игре, который подчеркивается передовыми технологиями.

Что касается системы разрушений в шутере, она будет масштабной, но не всеобъемлющей. На карте будет много разрушаемых элементов, но мы разработчики стремимся сохранить базовую целостность и структуру этих зон, поэтому разрушения будут умеренными и детализированными. По словам авторов новой Delta Force, шутер предложит крупномасштабный, опасный и непредсказуемый мир, разделенный на семь больших карт. Каждая область будет содержать различные одиночные операции и сетевые режимы, где смогут участвовать от 20 до 64 игроков. При этом для игры не планируется режим "Королевской битвы".

Отдельное внимание TiMi Studios уделяет борьбе с нечестными игроками. В Delta Force: Hawk Ops встроены несколько античит-систем, которые должны будут бороться с хакерами. Кроме этого, студия сформировала отдельную команду разработчиков, которая будет заниматься улучшением античита.

Другие подробности Delta Force:

  • Цельная одиночная кампания.
  • Ночные миссии.
  • В будущем будут доступны частные лобби и редактирование миссий.
  • Игра будет бесплатной, но в будущем могут выйти платные DLC.
  • Кроссплей будет между всеми платформами, включая мобилки и ПК

Delta Force: Hawk Ops планируют выпустить в 2024 году, а до этого момента провести несколько открытых бета-тестирований.

-5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
saiditsme

Реализм прямо хлещет изо всех щелей, прям на титульном экране... Четыре полудурка, разного пола, все без шлемов и лук. ЛУК! Карл!

4
ugf16349

Это не delta force, тупо прикрутили название, чтобы прорекламировать. Задеть ностальгию.

0
luVol

Ну ножи в играх пробивают кевларовую броню почему наконечник стрел этого сделать не может?)

0
saiditsme luVol

Может потому, что успеть подойти на дистанцию эффективной работы лука, изготовиться и произвести точный выстрел с такой бандурой как на картинке невозможно?

Впрочем с ножом это тоже невозможно =)

0
Sickofitall

Ага, а главное наличие тянок и копчёных, ведь без этого никак!

0
luVol saiditsme

Ну я утрирую все это) Когда говорят, что батла это приближенный к реализму шутер я ржу

0
tvorog8088

Всегда одно и то же говорят, а по факту многое из того что могло быть разрушено разрушаться не будет.

2
Slow Slade Snow Snake

Возможно они не имели ввиду разрушения объектов, возможно они имели ввиду разрушения всего того хорошего, тех воспоминаний

3
Maloreux

ерундистика

2
hamshut

Одиночная компания будет выходить частями и тоже будет бесплатной?)

0
kolinmah

Судя по тому, что у игры нет надлежащего пиара и рекламы, то это хрень малобюджетная.

0