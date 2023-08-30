Реализм, разрушения и античит станут ключевыми особенностями Delta Force: Hawk Ops ©

Авторы перерождения серии Delta Force поделились новыми деталями шутера, который обещает подарить игрокам самые масштабные перестрелки на ПК, консолях и мобильных платформах. Представители команды разработчиков из студии TiMi Studios провели небольшую сессию ответов на вопросы пользователей, тем самым приоткрыв завесу тайны над игровым процессом Delta Force: Hawk Ops. Новая игра будет предана реалистичному геймплею и масштабным разрушениям, которые сделают шутер максимально увлекательным на всех устройствах.

Как отмечают разработчики Delta Force: Hawk Ops, команда уделяет особое внимание реализму в шутере. В игре будут оперативники с уникальными навыками, однако это не будут условные "способности героев" из других игр. Умения персонажей будут тесно связаны с их тактической экипировкой и возможностями в условиях реального поля боя. Команда тесно сотрудничает с голливудскими студиями и постановщиками боевиков, чтобы создать аутентичный образ военных в игре, который подчеркивается передовыми технологиями.

Что касается системы разрушений в шутере, она будет масштабной, но не всеобъемлющей. На карте будет много разрушаемых элементов, но мы разработчики стремимся сохранить базовую целостность и структуру этих зон, поэтому разрушения будут умеренными и детализированными. По словам авторов новой Delta Force, шутер предложит крупномасштабный, опасный и непредсказуемый мир, разделенный на семь больших карт. Каждая область будет содержать различные одиночные операции и сетевые режимы, где смогут участвовать от 20 до 64 игроков. При этом для игры не планируется режим "Королевской битвы".

Отдельное внимание TiMi Studios уделяет борьбе с нечестными игроками. В Delta Force: Hawk Ops встроены несколько античит-систем, которые должны будут бороться с хакерами. Кроме этого, студия сформировала отдельную команду разработчиков, которая будет заниматься улучшением античита.

Другие подробности Delta Force:

Цельная одиночная кампания.

Ночные миссии.

В будущем будут доступны частные лобби и редактирование миссий.

Игра будет бесплатной, но в будущем могут выйти платные DLC.

Кроссплей будет между всеми платформами, включая мобилки и ПК

Delta Force: Hawk Ops планируют выпустить в 2024 году, а до этого момента провести несколько открытых бета-тестирований.