Реализм, разрушения и античит станут ключевыми особенностями Delta Force: Hawk Ops

Авторы перерождения серии Delta Force поделились новыми деталями шутера, который обещает подарить игрокам самые масштабные перестрелки на ПК, консолях и мобильных платформах. Представители команды разработчиков из студии TiMi Studios провели небольшую сессию ответов на вопросы пользователей, тем самым приоткрыв завесу тайны над игровым процессом Delta Force: Hawk Ops. Новая игра будет предана реалистичному геймплею и масштабным разрушениям, которые сделают шутер максимально увлекательным на всех устройствах.
Как отмечают разработчики Delta Force: Hawk Ops, команда уделяет особое внимание реализму в шутере. В игре будут оперативники с уникальными навыками, однако это не будут условные "способности героев" из других игр. Умения персонажей будут тесно связаны с их тактической экипировкой и возможностями в условиях реального поля боя. Команда тесно сотрудничает с голливудскими студиями и постановщиками боевиков, чтобы создать аутентичный образ военных в игре, который подчеркивается передовыми технологиями.
Что касается системы разрушений в шутере, она будет масштабной, но не всеобъемлющей. На карте будет много разрушаемых элементов, но мы разработчики стремимся сохранить базовую целостность и структуру этих зон, поэтому разрушения будут умеренными и детализированными. По словам авторов новой Delta Force, шутер предложит крупномасштабный, опасный и непредсказуемый мир, разделенный на семь больших карт. Каждая область будет содержать различные одиночные операции и сетевые режимы, где смогут участвовать от 20 до 64 игроков. При этом для игры не планируется режим "Королевской битвы".
Отдельное внимание TiMi Studios уделяет борьбе с нечестными игроками. В Delta Force: Hawk Ops встроены несколько античит-систем, которые должны будут бороться с хакерами. Кроме этого, студия сформировала отдельную команду разработчиков, которая будет заниматься улучшением античита.
Другие подробности Delta Force:
- Цельная одиночная кампания.
- Ночные миссии.
- В будущем будут доступны частные лобби и редактирование миссий.
- Игра будет бесплатной, но в будущем могут выйти платные DLC.
- Кроссплей будет между всеми платформами, включая мобилки и ПК
Delta Force: Hawk Ops планируют выпустить в 2024 году, а до этого момента провести несколько открытых бета-тестирований.
Реализм прямо хлещет изо всех щелей, прям на титульном экране... Четыре полудурка, разного пола, все без шлемов и лук. ЛУК! Карл!
Это не delta force, тупо прикрутили название, чтобы прорекламировать. Задеть ностальгию.
Ну ножи в играх пробивают кевларовую броню почему наконечник стрел этого сделать не может?)
Может потому, что успеть подойти на дистанцию эффективной работы лука, изготовиться и произвести точный выстрел с такой бандурой как на картинке невозможно?
Впрочем с ножом это тоже невозможно =)
Ага, а главное наличие тянок и копчёных, ведь без этого никак!
Ну я утрирую все это) Когда говорят, что батла это приближенный к реализму шутер я ржу
Всегда одно и то же говорят, а по факту многое из того что могло быть разрушено разрушаться не будет.
Возможно они не имели ввиду разрушения объектов, возможно они имели ввиду разрушения всего того хорошего, тех воспоминаний
ерундистика
Одиночная компания будет выходить частями и тоже будет бесплатной?)
Судя по тому, что у игры нет надлежащего пиара и рекламы, то это хрень малобюджетная.