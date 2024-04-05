В новом геймплее Delta Force: Hawk Ops показан хаос сетевых сражений

На канале uWaazy Aleatório уже некоторое время можно увидеть кадры, связанные с Delta Force Hawk Ops, и получить очень подробное представление о том, как выглядит игра и что она предложит на релизе. Очевидно, что создатели вдохновлялись серией Battlefield.

Здесь есть множество различных транспортных средств, оружия, а также большие мультиплеерные карты и разрушение окружающей среды, что очень характерно для серии игр от DICE. А еще битвы сопровождаются весьма характерным хаосом, в котором очень легко погибнуть и где между каждой стычкой на карте приходится просто бегать по разным точкам.

Этот факт может немного разочаровать тех, кто ожидал от Delta Force Hawk Ops более тактического геймплея, знакомого по предыдущим частям. Но, к сожалению, здесь все дело в том, что за игру отвечают создатели Call of Duty Mobile, TiMi Studios.

Так когда же можно ожидать выхода Delta Force Hawk Ops? По заверениям разработчиков, игра выйдет уже в этом году и будет доступна по модели F2P. К тому же, в игре будет сюжетная кампания, основанная на фильме "Чёрный ястреб".