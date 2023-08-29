В сеть утек первый геймплей шутера Delta Force ©

Компания Level Infinite вместе с разработчиками из студии TiMi анонсировали возвращение легендарной серии тактических шутеров Delta Force. Это будет условно-бесплатная игра, которая доберется до всех актуальных платформ, включая iOS и Android. Первый геймплей Delta Force с мобильных платформ можно увидеть сейчас благодаря недавней утечке.

Как оказалось, новая Delta Force сейчас проходит активное закрытое тестирование всех сетевых режимов. ЗБТ доступно только в китайском регионе и очень ограниченному числу игроков, однако это не спасло разработчиков от утечек. Анонимные пользователи опубликовали почти 10 минут реального игрового процесса последней версии шутера, который был записан на последнем поколении iPad.

Судя по опубликованным кадрам, Delta Force превосходно работает на мобильных устройствах. Автор утечки утверждает, что в техническом плане шутер очень хорошо оптимизирован как для iOS, так и для Android. При этом визуально проект также хорошо выглядит, однако на ПК и консолях графика ожидается на несколько уровней выше, уверяют инсайдеры.

Возвращение серии Delta Force должно состояться в 2024 году на ПК, консолях и мобильных платформах.