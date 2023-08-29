В сеть утек первый геймплей шутера Delta Force

Компания Level Infinite вместе с разработчиками из студии TiMi анонсировали возвращение легендарной серии тактических шутеров Delta Force. Это будет условно-бесплатная игра, которая доберется до всех актуальных платформ, включая iOS и Android. Первый геймплей Delta Force с мобильных платформ можно увидеть сейчас благодаря недавней утечке.
Как оказалось, новая Delta Force сейчас проходит активное закрытое тестирование всех сетевых режимов. ЗБТ доступно только в китайском регионе и очень ограниченному числу игроков, однако это не спасло разработчиков от утечек. Анонимные пользователи опубликовали почти 10 минут реального игрового процесса последней версии шутера, который был записан на последнем поколении iPad.
Судя по опубликованным кадрам, Delta Force превосходно работает на мобильных устройствах. Автор утечки утверждает, что в техническом плане шутер очень хорошо оптимизирован как для iOS, так и для Android. При этом визуально проект также хорошо выглядит, однако на ПК и консолях графика ожидается на несколько уровней выше, уверяют инсайдеры.
Возвращение серии Delta Force должно состояться в 2024 году на ПК, консолях и мобильных платформах.
Кто-то серьёзно играет в мобильные игры?
Никогда этого не понимал, последний раз играл на кнопочном телефоне ещё в школе.
Какой-то странный вопрос. Рынок моб. игр по деньгам второй после ПКшного и только потом идут консоли.
Хотя в целом конечно, я и сам хз кто в это играет, но как-то так.
Ты все напутал, 1-мобилки 2-консоли 3-пк
на мобильные игры приходится невероятные 52% всей мировой выручки игровой индустрии: 93,2 млрд долларов против 36,7 млрд у ПК и 50,4 млрд в консольном сегменте.
Если уж быть честным, то я перепутал только мобилки и пк. Ведь в консоли впихнули как минимум три разные платформы, что не совсем честно. А так да, перепутал немного.
Но в целом то, я как бы про это и говорил, что мобилки зарабатывают огромное кол-во денег в ответ на коммент автора "Кто-то серьёзно играет в мобильные игры?"
Ну по нынешним временам - "получение много деняк", не напрямую зависит от количества играющих, популярности, качества, да вообще ни от чего напрямую не зависит. Схематозят щас на всем, в том числе и на играх не меньше иного. Да и всегда схематозили.
Есть лишь одно оправдание игры в мобильные шутеры - отсутствие денег хотя бы на консоль, других причин играть в эти убожества я не вижу!
А я не вижу смысла в таких как ты ведь ты даже в плеймаркет не заходил с поисками есть хорошие проекты как минимум колда мобайл, пабг моб,пабг ньюстейт, реал рейсинг 3 с хорошей физикой и графикой, апекс моб, варзон моб, вартандер моб, ворлд оф танкс блиц, проджект иви, проджект блудстрайк, дети света прикольная казуалочка, геншин, старрейл, арена брейкаут, лост лайт, классноя игра про мехи B.O.T. это хорошо сделанная игра и это не вар роботс.
Помню старые игры Delta Force, интересно что из новой выйдет.
Решили из мертвеца сделать очередную помойку
дичь какая то... ИИ вообще отсутствует
Да играют на мобилках к примеру когда ты у кого то в гостях я думаю что наврят ли кто то с собой компьютер носит. Вот я не понимаю кто играет на консолях ладно в гонки вроде удобно но в шутеры странно хотя нет ведь им аим ассисты делают которые от аима не отличаются никак также водят.Плюс консоль не обновишь а компьютер можно обновить ремонт его проще ну и к нему можно подключать рули и тд, получается что компьютер уневерсальнее консоли по многим параметрам только всё равно все идут за консолями в чём прикол? Забыл что на пк меньше доход опятьже из за универсальности так как можно установить пиратку и ничего не платить(недавно скачал полностью рабочую 5 форзу премиум эдишн или как там, мультиплеер одиночный режим всё есть и работает!)