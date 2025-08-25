Теперь фанаты Deltarune могут приобрести саундтрек любимой игры на виниле и нотах

Компания Materia Collective, специализирующаяся на выпуске игровой музыки, анонсировала официальный сборник DELTARUNE Piano Collections. Это коллекция элегантных фортепианных аранжировок саундтрека из культовой RPG от Тоби Фокса на виниловых пластинках. Предзаказы на физические издания уже открыты.

Первый том сборника включает 14 мастерски исполненных композиций из первой и второй глав Deltarune. Аранжировщиком и исполнителем выступил Тревор Алан Гомес. Поклонники и коллекционеры смогут насладиться музыкой в нескольких форматах:

Винил: Премиальное издание на двух пластинках (2xLP) с разворотным конвертом и буклетом с иллюстрациями. Доступно в двух эксклюзивных вариантах: «Light World Version» и «Dark World Version» за 45 долларов.

Премиальное издание на двух пластинках (2xLP) с разворотным конвертом и буклетом с иллюстрациями. Доступно в двух эксклюзивных вариантах: «Light World Version» и «Dark World Version» за 45 долларов. CD: Издание в формате диджибука с одним диском и буклетом за 25 долларов.

Издание в формате диджибука с одним диском и буклетом за 25 долларов. Ноты: Для пианистов выпущен сборник нот, позволяющий самостоятельно исполнить любимые мелодии.

Для пианистов выпущен сборник нот, позволяющий самостоятельно исполнить любимые мелодии. Цифровые площадки: Альбом также будет доступен на всех стриминговых сервисах.

Выход такого качественного и разнообразного мерча в очередной раз доказывает, насколько сильна и предана фанатская база у игр Тоби Фокса. Эта же преданность проявляется и в других аспектах. Официально игра по-прежнему не поддерживает русский язык, однако активное сообщество игроков уже давно решило эту проблему. Фанаты создали качественную локализацию, которая переводит все имеющиеся на данный момент главы игры. Ознакомиться с ней можно здесь: