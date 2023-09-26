Новый кооперативный хоррор Demonologist похож на Phasmophobia, но с гораздо лучшей графикой и домашними животными ©

Многие скажут, что Phasmophobia - одна из лучших игр хорроров, в которые можно играть с друзьями, но некоторые могут подметить, что визуальная составляющая игры может помешать погружению в игру. Если и вы так считаете, то быть может вам стоит обратить внимание на Demonologist - новую игру в похожем жанре, созданной на движке Unreal Engine 5 и даже заявляющей, что у нее "лучшая графика в жанре кооперативных ужасов, в которые вы когда-либо играли".

Уже из трейлера ясно, что визуальная составляющая игры значительно превосходит Phasmophobia и другие подобные игры, но есть и несколько интересных особенностей, которые выделяют Demonologist из толпы.

Например, вы можете обустроить свое убежище. Вначале комната довольно пустая, но можно добавить ковры, мебель, камин и многое другое, чтобы сделать ее по-настоящему своей. Кроме того, вы можете использовать валюту, заработанную в игре, для покупки нового убежища или, что еще лучше, приобрести домашнего питомца, с которым можно играться и жаловаться на жизнь, когда вы не заняты на работе.

Тем не менее, это не Animal Crossing. Суть игры заключается в исследовании мест с привидениями и попытке определить, что за дух вас терроризирует. Вы можете играть с четырьмя друзьями или в одиночку. В игре есть несколько карт и множество различных приспособлений для поиска призрачного друга, а разработчик Clock Wizard Games предлагает ежедневные и еженедельные задания, а также специальные мероприятия и миссии, приуроченные к определенным датам.

Если вы хотите попробовать свои силы в игре, вы можете ознакомиться с бесплатной демоверсией, прежде чем выложить 600 рублей за полную версию игры.