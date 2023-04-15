Desktop Dungeons: Rewind будет доступна бесплатно для всех владельцев оригинальной Desktop Dungeons ©

PRISMATIKA и QCF Design сообщили, что грядущая игра-рогалик Desktop Dungeons: Rewind будет доступна совершенно бесплатно при запуске 18 апреля для всех владельцев оригинальной отмеченной наградами версии Desktop Dungeons в Steam.

Desktop Dungeons: Rewind — это любовно сделанный трехмерный ремейк культовой, отмеченной наградами (Excellence in Design — IGF Awards) микро-головоломки с подземельями Desktop Dungeons, выпущенной десять лет назад и получившей признание критиков. Это динамичный, стратегический и захватывающий головоломный roguelike-экшен с великолепно обновленными визуальными эффектами, которые оживляют путешествие по подземельям с притягательной яркостью.