Desktop Dungeons 07.11.2013
7.4 24 оценки

Desktop Dungeons: Rewind будет доступна бесплатно для всех владельцев оригинальной Desktop Dungeons

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monk70
Новости

PRISMATIKA и QCF Design сообщили, что грядущая игра-рогалик Desktop Dungeons: Rewind будет доступна совершенно бесплатно при запуске 18 апреля для всех владельцев оригинальной отмеченной наградами версии Desktop Dungeons в Steam.

Desktop Dungeons: Rewind — это любовно сделанный трехмерный ремейк культовой, отмеченной наградами (Excellence in Design — IGF Awards) микро-головоломки с подземельями Desktop Dungeons, выпущенной десять лет назад и получившей признание критиков. Это динамичный, стратегический и захватывающий головоломный roguelike-экшен с великолепно обновленными визуальными эффектами, которые оживляют путешествие по подземельям с притягательной яркостью.

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