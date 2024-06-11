Авторы Destiny 2 рассказали о будущем игры

Студия Bungie провела стрим, на котором рассказала о планах по развитию Destiny 2. Авторы уже работают над тремя контентными обновлениями, которые добавят в игру больше возможностей.
В первом эпизоде Echoes стражи вернутся на Нессус и вновь будут противостоять Вексам, чтобы раскрыть тайны древней цивилизации. Второе обновление Revenant посвятят охоте на вампиров и созданию зелий. В третьем патче Heresy игрокам предстоит отправиться к Дредноуту Улья из DLC для оригинальной Destiny.
В комментариях к видео фанаты предположили, что в 2025 году выйдет крупное обновление Codename Frontiers. Пока неизвестно, какой контент будет в патче, но в сообществе считают, что Стражей могут отправить на границу Солнечной системы или вообще за ее пределы.
Разработчики пока не раскрыли даты выхода Эпизодов. Ожидается, что все три обновления Destiny 2 выйдут в течение одного года. Когда анонсируют Codename Frontiers, авторы также не сообщили.
Дополнение The Final Shape, вышло 4 июня 2024 года. В DLC игроки отправились в глубины Странника вслед за Свидетелем — могущественным злодеем игры. Авторы называют аддон кульминацией многолетней истории серии.
надеюсь дестини 3 будет
слишком тепло встретил 1 часть и 2
"крупное обновление Codename Frontiers".
Вот автор, пожалуйста, не копипасть так. В видео четко сказано: "контент на следующий год имеет кодовое название Рубежи(Frontiers)". Ну блин, такие ляпы с переводом новости. Название 90% будет другое, потому это и кодовое название.
А так даже редактура новости ок, но этот ляп чет меня сагрил прям.