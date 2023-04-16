Bungie примет активные меры для борьбы с утечками Destiny 2 ©

Bungie объявила в социальных сетях, что примет меры в связи с недавними утечками информации о содержании предстоящего сезона Destiny 2, открыто говоря о нарушении доверия с создателями контента, которое может привести к остановке встреч в подобном формате.

Спустя несколько часов после того, как команда разработчиков заняла жесткую позицию в отношении тех, кто использует периферийные устройства для преимущества над другими игроками в Destiny 2, она заявила, что отныне ее политика изменится и будут введены дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

"Взаимодействие и вовлечение сообщества является ключевым фактором для Bungie и ее игр", - говорится в сообщении. "На протяжении многих лет мы приглашали создателей и других членов сообщества на закрытые встречи, чтобы они могли высказать свое мнение о будущем Destiny".

"Мы всегда ценили этот процесс, но он построен на доверии. Нарушение этого доверия может привести к невозможности проведения дальнейших встреч на высшем уровне", - говорится далее в сообщении Bungie.

"Мы крайне серьезно относимся к этим утечкам и предпримем шаги по усилению мер безопасности, применяемых к тем, кто приглашен на встречи".