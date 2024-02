Destiny 2 предлагает игрокам бесплатный еженедельный подарок

Bungie объявляет о новом бонусе для игроков Destiny 2: теперь они смогут зарабатывать яркую пыль каждую неделю, начиная с 5 марта, просто зайдя в игровой магазин Eververse. Теперь, когда сюжетная линия Season of the Wish завершена, новая инициатива от Bungie поможет удерживать интерес игроков в течение следующих нескольких месяцев. Изначально планировавшееся расширение Final Shape должно было выйти позднее в этом месяце, но из-за непредвиденной задержки его релиз был перенесен на июнь, что привело к засухе контента для игроков Destiny 2 и более продолжительному сезону, чем планировалось.

Помимо награды "Яркая пыль", Bungie также подтвердила несколько других изменений, связанных с продлением сезона. Обычно "Железное знамя" появляется только три раза в течение каждого сезона Destiny 2, но в сезоне "Желание" PvP-режим лорда Саладина возвращается 2 и 30 апреля вместе с обновленным пистолетом-пулеметом Multimach CCX и новым гранатометом "Бивень вепря".

Кроме того, Bungie также вносит изменения в правила, касающиеся функции синтеза трансмогрификации брони, которая имеет жесткое ограничение на количество наград. Также, начиная с 5 марта, контракты Threader будут сброшены, что означает, что игроки снова смогут сдать по 10 дополнительных контрактов на каждого персонажа, чтобы заработать больше Synthweave и разблокировать больше стилей брони.