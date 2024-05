Дополнение "Финальная форма" для Destiny 2 оказалось в руках пользователей раньше времени

Долгожданное расширение "Финальная форма" для Destiny 2, судя по всему, просочилось в сеть на несколько дней раньше срока: в последние часы в сети появилось множество подробностей о сюжетной кампании и прочем контенте.

Согласно появившимся в сети сообщениям, причиной утечки стал ошибка в системе публикаций обновлений в магазине Sony. По сути, некоторые пользователи смогли заранее загрузить обновление, включающее файлы расширения "Финальная форма", и таким образом получить доступ к расширению. Спустя несколько часов Bungie вмешалась в ситуацию, в частности, временно отключив серверы PC-версии, с которых легче всего извлечь дополнительную информацию из кода игры.

Как уже было сказано, Bungie быстро отреагировала на утечку, но некоторые игроки получили ранний доступ к содержимому дополнения, заскринив и записав геймплейные кадры. Эта информация уже начала распространяться в сети и может испортить сюрприз всем игрокам, с нетерпением ожидающим DLC, которое фактически завершит историю, начавшуюся десять лет назад.

В частности, по сообщениям пользователей сайта ResetEra, в сеть просачивается информация о новом оружии и броне, кадры сюжетных сцен и первых миссий, подробности о наградах за рейды и новом экзотическом снаряжении. Короче говоря, фанатам игры нужно избегать форумов и социальных сетей, особенно Twitter и YouTube, где даже просто обложка и название видео могут раскрыть важные детали.

К счастью, дата выхода Destiny 2: The Last Form уже совсем близко. Расширение будет доступно на PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One с 4 июня.