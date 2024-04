Последнее обновление Destiny 2 привело к резкому увеличению числа игроков в Steam

После обновления Destiny 2 под названием "Into the Light", шутер от Bungie достиг самого высокого за семь месяцев количества одновременных игроков в Steam и продолжает удерживать стабильные показатели. Ожидается, что количество игроков в Destiny 2 еще увеличится с выходом расширения "The Final Shape" в июне.

Согласно данным от SteamDB, в день релиза Into the Light в Destiny 2 было зафиксировано пиковое количество игроков в Steam, превысившее 134 000 пользователей. Это самый высокий показатель с сентября, когда число игроков достигло около 141 000.

Это действительно значительное улучшение за последнее время, особенно учитывая, что в марте среднее число одновременных пользователей Steam составляло чуть менее 40 000. Неясно, насколько выросла популярность игры на платформах Xbox и PlayStation, но скорее всего там наблюдается аналогичная тенденция.