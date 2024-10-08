Релизный трейлер эпизода "Неупокоенный" в Destiny 2

Новый эпизод «Неупокоенный» погружает нас в мир безжалостной борьбы с Фикрулом — Фанатиком и предводителем Отверженных.
- Новая структура сюжета: Все сюжетные акты будут доступны с самого начала! Забудьте о трехнедельном ожидании — теперь вся история под рукой!
- Крафт зелий: Встречайте новую систему, позволяющую создавать мощные расходники, которые помогут вам выжить в самых тяжёлых боях.
- Сезонные пушки: С «Неупокоенным» они больше не будут доступны для крафта! Получить их можно будет только в новых активностях, а улучшать перки сможете с помощью «особых ресурсов».
- Обновление рейда «Сад Спасения»: Мы переработали оружие — ждите улучшений и новых возможностей!
- Изменения в налёте «Вывернутый шпиль»: У нас большие планы на эту активность, оставайтесь с нами!
- Новое подземелье и экзотическая снайперская винтовка «Ледоруб»: Обе новинки станут доступны 11 октября — готовьтесь к захватывающим приключениям!
- Изменения в PvP: Приготовьтесь к новым правилам и улучшенному интерфейсу. Бои станут ещё более напряжёнными и интересными!
- Повышение максимального уровня силы персонажа: Теперь вы сможете прокачивать своих героев ещё выше.
- Фестиваль Усопших: Не пропустите это событие в рамках эпизода «Неупокоенный»!