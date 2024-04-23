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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Шутер, MMO, От первого лица, Научная фантастика
7.4 966 оценок

Сюжетный трейлер Destiny 2: The Final Shape вышел в 4К

Fima03
Новости

Новый трейлер к дополнению "Финальная форма" Destiny 2, "Путешествие внутрь Странника", показывает несколько новых локаций игры, а также некоторых уже знакомых персонажей, с которыми фанаты могут столкнуться во время прохождения сюжетной кампании. Атмосферный трейлер предлагает отправиться в Бледное сердце Странника – рай, оскверненный присутствием зловещей силы.

Релиз дополнения запланирован на 4 июня для всех платформ.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Smusi

Это типа финал?

1
вупсич пупсич

Только заклятые фанаты будут в это играть. Кому то нравится фишка с удалением старого контента? А весь актуальный платный(не беда, если бы его не удаляли потом)

0