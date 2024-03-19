Утечка: Sony недовольна "прожорливым" руководством Bungie, которое мешает развитию Destiny 2

В 2022 году японский гигант Sony официально пополнил свое игровое подразделение такой крупной компанией, как Bungie. Бренд PlayStation получил в свое распоряжение франшизу Destiny и все будущие проекты студии, которые внезапно оказались под угрозой. Если верить недавней утечке, между руководством Sony и Bungie разгорелся настоящий конфликт, результат которого грозит серьезными переменами в команде разработчиков.
Известный в сообществе поклонников Destiny 2 создатель контента под ником Aztecross поделился анонимным письмом одного из сотрудников Bungie, который проливает свет на крупный конфликт в стенах студии. Как оказалось, директорат Sony остался крайне недоволен текущим направлением студии. Компания обвиняет руководство Bungie в излишней "прожорливости" и низкой эффективности. Если раньше студия рассматривалась как приятное дополнение к семейству PlayStation, то теперь это один из самых убыточных отделов игрового подразделения, где менеджеры даже не в состоянии представить план дальнейших действий.
Она [Bungie] рассматривается Sony как неудачная инвестиция, и обсуждаемые стратегии в большей степени направлены на возмещение полученных убытков. В студии много "прожорливых" руководителей, которые не справляются со своей работой и мешают развитию студии.
— сообщается в письме анонимного разработчика.
Внутренняя оценка Sony показала, что в Bungie работают высококвалифицированные разработчики с талантливыми геймдизайнерами, потенциал которых ограничен из-за некомпетентности местных руководителей. Компания намерена провести жесткую реорганизацию, сократив руководящие должности и назначив более эффективных менеджеров.
Руководство Sony хочет развивать Destiny 2 и стремится представить для игроков более понятную модель обновлений без агрессивной монетизации. В разрабатываемых проектах студии отдается предпочтение креативности и уникальности, вместо потенциального развития после релиза. Судя по всему, в ближайшее время Bungie также столкнется с волной сокращений, которые в большей степени коснутся руководящего состава, если конфликт не будет урегулирован.
Хана Банжам
Ахахах сами не работают и другим не дают,по их советам мультиплеер Ластухи прикрыли.
У Сони зато сплошные эффективные менеджеры, полтора проекта в год, на этот вообще пока ничего толкового.
Сони - издатель. И то, что игры их студий получаются похожими (экшен от третьего лица) неудивительно, ибо это продаётся. А вот судя по последним показателям в бунги, платный контент к дестини продается фигово
и они владеют всеми студиями и зарубают любые их хотелки, поэтому тот же days gone 2 улетел в мусорку с половиной руководства студии bend, при этом от них мы до сих пор вообще ничего не увидели. Так что отличный был ход(нет). О чем я и сказал в начале, эффективных менеджеров, от которых толку ноль, дофига, игр нифига. И плевать мне кто там как продается, важно лишь количество и качество игр, с последним уже тоже проблемы, 1,5 жанра с одинаковыми механиками.