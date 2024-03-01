В Destiny 2 появится новый тип транспорта

Впервые в истории франшизы Destiny 2 появится новый вид транспортных средств. На мероприятии Guardian Games All-Stars 2024 года игроки смогут заменить свой Sparrow на ховерборд, причем это будет сделано бесплатно. Скиммер, получивший имя Allstar Vector, станет вашим навсегда при условии выполнения пары ивентовых квестов.
Bungie в течение многих лет выпускала различные вариации Sparrow в Destiny 2, но никогда не добавляла совершенно новую категорию транспортных средств для этой космической игры. Согласно официальному сообщению в блоге, с появлением этого экзотического нововведения игроки смогут выполнять трюки, скользить по рельсам или просто стильно скользить, выглядя невероятно круто". Что касается дизайна в стиле ховерборда, игроки смогут устанавливать их сбоку, в отличие от обычных Sparrow.
Ну, теперь количество предзаказов финальной формы резко увеличится (для тех, кто в теме). Точняк! Вот единственная проблема была - нет ховербордов. Теперь заживем. Казалось бы после новостей об интересных изменениях в режимах ПВП - вроде за ум берутся. Но, только казалось. Бафнут тяжелые греники на волновой раме, которыми вообще никто не пользуется и не будет, и... И все.