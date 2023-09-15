Трейлер Detective Pikachu Returns рассказывает о Лаксрэе ©

Несмотря на то, что игра Super Mario Bros. Wonder выходит в конце октября, в начале месяца компания Nintendo собирается выпустить еще одну крупную игру - Detective Pikachu Returns. В этой игре Тим Гудман и детектив Пикачу будут искать Гарри Гудмана. Появился новый трейлер, который, хотя и не дает много информации, подтверждает появление Лаксрэя.

Лаксрэй - покемон электрического типа, но в игре Detective Pikachu Returns он может проникать сквозь стены (что должно помочь в поиске предметов). Кроме того, на нем можно ездить верхом, как на Гроулите, который ранее демонстрировал способность улавливать запахи. Есть также Дарманитан, который может разрушать стены и препятствия. Посмотреть на них в действии можно здесь.

Другие способности покемонов еще не раскрыты, так что следите за подробностями и возможным геймплеем в ближайшие недели. Игра Detective Pikachu Returns выходит на Nintendo Switch 6 октября.