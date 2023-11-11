Актеру, озвучивающему Адама Дженсена в Deus Ex, отказали в мокапе из-за его невысокого роста

С момента выхода Deus Ex Mankind Divided прошло уже целых семь лет, и, по крайней мере, на данный момент на горизонте не видно даже тени продолжения. Тем не менее, в эти дни актер, который озвучивал Адана Дженсена, вспомнил о своих днях работы в Eidos Montreal, рассказав своеобразную предысторию.

Глубокий и харизматичный голос Элиаса Туфексиса во многом способствовал успеху персонажа Дженсена, до сих пор любимого поклонниками жанров sci-fi и киберпанк. В последние дни, однако, стало известно, что Туфексиса не взяли на захват движения в Deus Ex Human Revolution, сочтя его слишком маленьким для персонажа: рост Дженсена, созданного Eidos Montreal, составляет 1,86 м, а рост канадского актера - 1,56 м (5'11"). После того как его взяли на дубляж, он прошел прослушивание на захват движения, но ему было отказано.

Для Human Revolution существовало два отдельных отдела. Один занимался дубляжом, а другой - съемками, в которых использовался захват движения, - пояснил Туфексис на сайте X (бывший Twitter). Они заставили меня пройти прослушивание, чтобы вживить меня в мое собственное тело, но я не получил роль! Мне сказали, что мой рост составляет 1,56 м, в то время как рост Дженсена - 1,86 м. [...] Видимо, в то время было слишком сложно вытянуть меня на несколько сантиметров!.

Поэтому в Human Revolution захват движений для Адама Дженсена выполнял другой актер, что вызвало у Туфексиса определенный дискомфорт. Когда его позвали в продолжение Deus Ex Mankind Divided, ему не понравилось такое обращение, и он пригрозил отказаться от роли, если ему не разрешат исполнять движения главного героя.

К счастью, к середине 2010-х годов разница в росте между актером и персонажем перестала быть техническим ограничением, и ему пошли навстречу. В Mankind Divided он смог полностью погрузиться в роль Адама Дженсена, передав ему и голос, и движения в режиме Performance Capture.