Актеру, озвучивающему Адама Дженсена в Deus Ex, отказали в мокапе из-за его невысокого роста

Deus Ex: Human Revolution является приквелом к первой части Deus Ex. Если быть точным, то хронологически приквел стартует за 25 лет (2027-й год) до начала основных событий Deus Ex. К концу спектакля вы обязательно встретите знакомых по предыдущим частям персонажей и декорации. Хотя быть седовласым фанатом Deus Ex необязательно – в игре новый главный герой Адам Дженсен и новые персонажи второго плана. Так что если вы ничего не знаете о вселенной Deus Ex – вы потеряете только пару минут ностальгичных всхлипываний. Если что, команда сценаристов Deus Ex: Human Revolution работала совместно с Шелдоном Пакотти, написавшим сюжет для первых двух проектов.