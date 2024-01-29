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Deus Ex: Mankind Divided 23.08.2016
Экшен, Ролевая, Стелс, Киберпанк
8.6 2 564 оценки

СМИ: Embracer отменила новую Deus Ex и проведет ряд увольнений в Eidos Montreal

butcher69
Новости

По информации надежного инсайдера и журналиста Джейсона Шрайера, шведская игровая компания Embracer Group AB отменяет видеоигру из любимой серии Deus Ex после двух лет разработки и уволит несколько сотрудников в рамках инициативы по сокращению расходов, сообщают люди, знакомые с ходом работ.

Студия Eidos, расположенная в Монреале (Канада), которая занималась разработкой игры, вместо этого сосредоточится на оригинальной франшизе.

По словам анонимных лиц, игра Deus Ex должна была поступить в активное производство в этом году, но теперь студия будет работать над оригинальной франшизой. Ни Eidos Montreal, ни Embracer Group не сообщали, что игра Deus Ex находится в разработке после приобретения студии. Слух от Джеффа Грабба (Jeff Grubb) из Giant Bomb, появившийся в 2022 году, гласил, что разработчик хочет вернуться к франшизе и "сделать то, что не удалось Cyberpunk 2077".

Также неизвестно, была ли отмененная игра совершенно новая для франшизы, сиквел Deus Ex: Mankind Divided или что-то другое. Остается ждать новых подробностей и официального объявления об увольнениях. Если это правда, то Eidos Montreal станет очередной студией Embracer, пострадавшей от увольнений, наряду с New World Interactive, Crystal Dynamics, Fishlabs и многими другими. Некоторые студии, например Free Radical Design, были закрыты полностью.

Научно-фантастическая серия Deus Ex получила признание критиков и продалась по всему миру тиражом более 14 миллионов копий. Она была приобретена Embracer в 2022 году.

-13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
VIGITAL ART

А вот это печально.На фоне хайпа с 2077,новая часть может и выстрелила бы.

Последние две части,хоть и местами спорные, но кайфовые были...по нескольку раз проходил.

Прощай Адам Дженсен плак плак.

11
Oscilograf

Печально, мне бы хотелось увидеть продолжение этого сеттинга.

6
saa0891

Очень жаль серию был единственный нормальный стелс за последние годы да ещё в сеттинге киберпанка с шикарно проработанными локациями.

3
Oscilograf

твои вкусы очень специфичны, судя по фото :)

7
Capsule

Палвард в топах, аркейну приготовиться.

2
gloccc

Клоуны из Эмбрейсер груп . Сперва огромное кол-во студий с легендарными айпи , потом поняли , что рпотратили на это тонны денег и теперь всех сокращают .

1
ДолойТолерантность

Помню здешний юморист меня знатно рассмешил...

1
Tommy.

Всё кончено.

0
Kixsan

😭 верни как было

0
Roayal cat

Трагично но вполне ожидаемо. Осталось лишь отменить саму эбрейсер груп и передать права вменяемым людям.

0