СМИ: Embracer отменила новую Deus Ex и проведет ряд увольнений в Eidos Montreal

По информации надежного инсайдера и журналиста Джейсона Шрайера, шведская игровая компания Embracer Group AB отменяет видеоигру из любимой серии Deus Ex после двух лет разработки и уволит несколько сотрудников в рамках инициативы по сокращению расходов, сообщают люди, знакомые с ходом работ.
Студия Eidos, расположенная в Монреале (Канада), которая занималась разработкой игры, вместо этого сосредоточится на оригинальной франшизе.
По словам анонимных лиц, игра Deus Ex должна была поступить в активное производство в этом году, но теперь студия будет работать над оригинальной франшизой. Ни Eidos Montreal, ни Embracer Group не сообщали, что игра Deus Ex находится в разработке после приобретения студии. Слух от Джеффа Грабба (Jeff Grubb) из Giant Bomb, появившийся в 2022 году, гласил, что разработчик хочет вернуться к франшизе и "сделать то, что не удалось Cyberpunk 2077".
Также неизвестно, была ли отмененная игра совершенно новая для франшизы, сиквел Deus Ex: Mankind Divided или что-то другое. Остается ждать новых подробностей и официального объявления об увольнениях. Если это правда, то Eidos Montreal станет очередной студией Embracer, пострадавшей от увольнений, наряду с New World Interactive, Crystal Dynamics, Fishlabs и многими другими. Некоторые студии, например Free Radical Design, были закрыты полностью.
Научно-фантастическая серия Deus Ex получила признание критиков и продалась по всему миру тиражом более 14 миллионов копий. Она была приобретена Embracer в 2022 году.
А вот это печально.На фоне хайпа с 2077,новая часть может и выстрелила бы.
Последние две части,хоть и местами спорные, но кайфовые были...по нескольку раз проходил.
Прощай Адам Дженсен плак плак.
Печально, мне бы хотелось увидеть продолжение этого сеттинга.
Очень жаль серию был единственный нормальный стелс за последние годы да ещё в сеттинге киберпанка с шикарно проработанными локациями.
твои вкусы очень специфичны, судя по фото :)
Палвард в топах, аркейну приготовиться.
Клоуны из Эмбрейсер груп . Сперва огромное кол-во студий с легендарными айпи , потом поняли , что рпотратили на это тонны денег и теперь всех сокращают .
Помню здешний юморист меня знатно рассмешил...
Всё кончено.
😭 верни как было
Трагично но вполне ожидаемо. Осталось лишь отменить саму эбрейсер груп и передать права вменяемым людям.