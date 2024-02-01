Devil May Cry 4 и Devil May Cry 3 Special Edition пропали из Steam

Сегодня исполнилось 16 лет со дня выхода Devil May Cry 4 и фанаты обнаружили, что эта игра и Devil May Cry 3 Special Edition были удалены из продажи в магазине Steam.
Интересно, что Devil May Cry 4 Special Edition все еще доступно в Steam. Это окончательное издание игры, но довольно странно, что была удалена Devil May Cry 3 Special Edition.
Возможно, дело в каких-то правах, или же команда планирует реализовать некоторые функции, которые присутствуют в версии игры для Nintendo Switch. В любом случае, это всего лишь предположение. Capcom не дала никаких комментариев по этому поводу.
Серьезно? ДМС 3 есть в составе hd collection в том же Стиме. Смысла нет отдельно продавать игру, когда она есть в составе трилогии. С оригинальной ДМС 4 тоже самое, т.к. в продаже есть улучшенная дмс4: спец.издание с доп.персами. Новость по факту высосана из пальца)))
Нет не ремейк и не ремастер все куда проще они убрали стрые DMC4 и DMC3 из за ненадобности так как есть Devil May Cry 4 Special Edition и Devil May Cry HD Collection в которой есть DMC3
А если бы они хотели впихнуть фишки из версии Nintendo Switch то для этого они использовали бы версию 3ки из Devil May Cry HD Collection а не оригинал
Конечно это опять копирасты какие-то.
Ремейк DmC 3 ?