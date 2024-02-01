Devil May Cry 4 и Devil May Cry 3 Special Edition пропали из Steam

Сегодня исполнилось 16 лет со дня выхода Devil May Cry 4 и фанаты обнаружили, что эта игра и Devil May Cry 3 Special Edition были удалены из продажи в магазине Steam.

Интересно, что Devil May Cry 4 Special Edition все еще доступно в Steam. Это окончательное издание игры, но довольно странно, что была удалена Devil May Cry 3 Special Edition.

Возможно, дело в каких-то правах, или же команда планирует реализовать некоторые функции, которые присутствуют в версии игры для Nintendo Switch. В любом случае, это всего лишь предположение. Capcom не дала никаких комментариев по этому поводу.