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Devil May Cry 4 05.02.2008
Экшен, Слэшер, От третьего лица
9.2 2 978 оценок

Devil May Cry 4 и Devil May Cry 3 Special Edition пропали из Steam

butcher69
Новости

Сегодня исполнилось 16 лет со дня выхода Devil May Cry 4 и фанаты обнаружили, что эта игра и Devil May Cry 3 Special Edition были удалены из продажи в магазине Steam.

Интересно, что Devil May Cry 4 Special Edition все еще доступно в Steam. Это окончательное издание игры, но довольно странно, что была удалена Devil May Cry 3 Special Edition.

Возможно, дело в каких-то правах, или же команда планирует реализовать некоторые функции, которые присутствуют в версии игры для Nintendo Switch. В любом случае, это всего лишь предположение. Capcom не дала никаких комментариев по этому поводу.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Baka Mitai

Серьезно? ДМС 3 есть в составе hd collection в том же Стиме. Смысла нет отдельно продавать игру, когда она есть в составе трилогии. С оригинальной ДМС 4 тоже самое, т.к. в продаже есть улучшенная дмс4: спец.издание с доп.персами. Новость по факту высосана из пальца)))

4
Ely Maze

Нет не ремейк и не ремастер все куда проще они убрали стрые DMC4 и DMC3 из за ненадобности так как есть Devil May Cry 4 Special Edition и Devil May Cry HD Collection в которой есть DMC3

А если бы они хотели впихнуть фишки из версии Nintendo Switch то для этого они использовали бы версию 3ки из Devil May Cry HD Collection а не оригинал

1
Кей Овальд

Конечно это опять копирасты какие-то.

1
Madiark

Ремейк DmC 3 ?

-1