Фанаты получат продолжение? Композитор Devil May Cry 5 намекает на свое возвращение во франшизу

Последняя часть легендарной серии слэшеров Devil May Cry вышла еще в 2019 году. Игра понравилась фанатам, выделилась отличными продажами и запомнилась многим благодаря захватывающему саундтреку. Музыкальное сопровождение из Devil May Cry 5 считается одним из лучших в серии и до сих пор попадает в подборки лучших композиций из игр. Все благодаря усилиям композитора Кейси Эдвардса, который внезапно дал надежду на продолжение серии.

Кейси Эдвардс впервые за долгое время обратился к пользователям на своей личной странице в социальных сетях и сразу же вспомнил про серию Devil May Cry. Он спросил свою аудиторию, что они думают о том, если он напишет еще больше официальной музыки для этой легендарной франшизы. Ответ фанатов не заставил себя ждать - пользователи будут рады любому участию Эдвардса в будущем Devil May Cry.

Какая будет роль композитора в будущем франшизы пока не очень понятно. Не исключается, что он одним из первых начал намекать на полноценное продолжение Devil May Cry 5, однако также стоит учесть предстоящую экранизацию. Эдвардс может принять участие в написании музыки для аниме по мотивам Devil May Cry, что означает, что фанаты получат больше крутых треков в любом случае.