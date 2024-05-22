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Devil May Cry 5 08.03.2019
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.7 1 771 оценка

Продажи Devil May Cry 5 достигли 8,1 миллионов копий - игра стала десятой в списке самых продаваемых игр Capcom

AceTheKing
Новости

Издательство Capcom обновила данные в своём платиновом списке игр компании, в котором представлены самые продаваемые игры компании.

Из данного списка стало известно, что продажи Devil May Cry 5 достигли 8,1 миллионов копий - теперь игра занимает десятое место в списке самых продаваемых игр Capcom за всю историю компании.

Игра вышла в 2019-м году на PC, PS4 и Xbox One. Devil May Cry 5 получила хорошие оценки критиков: средняя оценка проекта на Metacritic составляет 87 баллов.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Baka Mitai

Отлично, а теперь пусть пилят ремейк 1-й части или 6-ю часть

4
хренагу6ка

Ремейки первых трех частей

1
powerGLASS хренагу6ка

А можно не надо 2-ю? Ее если и делать то только с нуля

0
Han Yslat

Пусть, главное чтобы не вышло как с 5й частью, вышла через хрен знает сколько лет, надеюсь такого не будет, а то тогда думал что на серию забили вообще. Лучше конечно сначало 6ю, там как раз интересно 5я закончилась, 6я должна продолжить историю дальше...

2
MyTenjou

Отличная новость! Вот все в ней хорошо, кроме дизайна уровней.

0
X_ray_83

RTX болт ((((

0