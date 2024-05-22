Продажи Devil May Cry 5 достигли 8,1 миллионов копий - игра стала десятой в списке самых продаваемых игр Capcom

Новая часть популярнейшей серии слэшеров Devil May Cry, события которой разворачиваются годы спустя после Devil May Cry 4.

В Devil May Cry 5 нас встречает Неро, потерявший свою руку Devil Bringer и заправляющий собственным бизнесом по борьбе с демонами. В этом ему помогает Нико, новая героини серии, которая конструирует для Неро разные протезы руки.

В Devil May Cry 5 будут представлены три играбельных персонажа, среди которых найдется место и седовласому Данте, постаревшему и отпустившему бороду.