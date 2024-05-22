Продажи Devil May Cry 5 достигли 8,1 миллионов копий - игра стала десятой в списке самых продаваемых игр Capcom

Издательство Capcom обновила данные в своём платиновом списке игр компании, в котором представлены самые продаваемые игры компании.
Из данного списка стало известно, что продажи Devil May Cry 5 достигли 8,1 миллионов копий - теперь игра занимает десятое место в списке самых продаваемых игр Capcom за всю историю компании.
Игра вышла в 2019-м году на PC, PS4 и Xbox One. Devil May Cry 5 получила хорошие оценки критиков: средняя оценка проекта на Metacritic составляет 87 баллов.
Отлично, а теперь пусть пилят ремейк 1-й части или 6-ю часть
Ремейки первых трех частей
А можно не надо 2-ю? Ее если и делать то только с нуля
Пусть, главное чтобы не вышло как с 5й частью, вышла через хрен знает сколько лет, надеюсь такого не будет, а то тогда думал что на серию забили вообще. Лучше конечно сначало 6ю, там как раз интересно 5я закончилась, 6я должна продолжить историю дальше...
Отличная новость! Вот все в ней хорошо, кроме дизайна уровней.
RTX болт ((((