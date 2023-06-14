The Devil Within: Satgat 2023 г.
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2.5D-экшен The Devil Within: Satgat можно будет опробовать в рамках Steam Next Fest

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До начала мероприятия Steam Next Fest остаются считанные дни, поэтому студия Newcore Games решила подготовить для сообщества демоверсию зубодробительного экшена The Devil Within: Satgat. В рамках фестиваля, проходящего с 19 по 26 июня, игроки смогут погрузиться в разрушенный мир, дабы сразиться со множеством противников, используя мощные атакующие навыки.

Вместе с анонсом грядущего выхода демоверсии разработчики обнародовали и динамичный трейлер с демонстрацией игрового процесса. В нем показано запутанное древо навыков, напряженные битвы с врагами и сильными боссами, а также представлен небольшой эпизод из вступительного ролика игры.

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