2.5D-экшен The Devil Within: Satgat можно будет опробовать в рамках Steam Next Fest ©

До начала мероприятия Steam Next Fest остаются считанные дни, поэтому студия Newcore Games решила подготовить для сообщества демоверсию зубодробительного экшена The Devil Within: Satgat. В рамках фестиваля, проходящего с 19 по 26 июня, игроки смогут погрузиться в разрушенный мир, дабы сразиться со множеством противников, используя мощные атакующие навыки.

Вместе с анонсом грядущего выхода демоверсии разработчики обнародовали и динамичный трейлер с демонстрацией игрового процесса. В нем показано запутанное древо навыков, напряженные битвы с врагами и сильными боссами, а также представлен небольшой эпизод из вступительного ролика игры.