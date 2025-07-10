Diablo должна была получить пошаговые сражения - пока один клик не изменил всё

Легендарная серия Diablo могла выглядеть совсем иначе — медленнее, вдумчивее и… пошагово. Именно так изначально видел её создатель Дэвид Бревик, вдохновлённый классическими roguelike-играми вроде Rogue, Moria и Angband. Он мечтал о том, чтобы игрок делал стратегические решения, а не просто «тыкал» мышкой. Но судьба игры решила иначе — благодаря одному клику.
Бревик с самого начала хотел сделать Diablo игрой с пошаговой боевой системой. Он настаивал на этом даже во время обсуждений с командой разработчиков и издателем, которым тогда была Blizzard (ещё под названием Silicon & Synapse). Однако энтузиазм коллег был на стороне боёв в реальном времени, и на голосовании идея Бревика провалилась.
Интересно, что именно он дал проекту название Diablo — в честь одноимённой горы в Калифорнии, недалеко от места, где он жил. Но главное изменение произошло случайно и почти волшебно. Однажды вечером в офисе, тестируя ранний прототип, Бревик решил просто поэкспериментировать: он кликнул мышкой по врагу — скелету, и тот разлетелся в щепки. «О боже, это невероятное чувство», — воскликнул он. Так родилась ARPG-механика, ставшая определяющей для всей серии.
Сегодня Diablo — это не просто игра, а феномен с миллионами поклонников по всему миру. Последняя часть, Diablo IV, вышла в 2023 году и продолжает развиваться: в июле стартовал 9-й сезон с новой сюжетной линией и охотой за кровавыми реликвиями. Но всё могло быть совсем по-другому, если бы в тот день Бревик не сделал один единственный клик.
Древнее интервью. Ещё времён д3 же от райккера.
И они не видели ее пошаговой. Они делали пошаговой потому что все так сделали. На что ему сказали "а можете сделать риалтайм?" И он за вечер сделал. Даже финансирование под это дополнительное выбил) // Миша Кохась
Так точно, читал это всё лет 12 назад, как минимум.
стражения - ладно
Чего? Они делают игру такой, а потом, тестируя, удивляются результату?
Могла; а если бы; возможно если и т.д. - пиз*е** не игры делать. Когда ничего сказать - будем рассуждать о прошлом.
К чему это они. Ремастер первого диабла чтоль прорабатывают ? Раз со вторым прокатило.
просто скорее всего дмс и всякие соглашения о неразглашении заканчиваются и все начинают впоминаить и расказвать про свои удалые годы.
Если бы Диабло была бы с такой боевкой, она бы не была бы так популярна
Diablo 1 самая лучшая ( ремейк бы ей ) // Андрей Айкон
и слава богу что не получила