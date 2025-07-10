Diablo должна была получить пошаговые сражения - пока один клик не изменил всё

Легендарная серия Diablo могла выглядеть совсем иначе — медленнее, вдумчивее и… пошагово. Именно так изначально видел её создатель Дэвид Бревик, вдохновлённый классическими roguelike-играми вроде Rogue, Moria и Angband. Он мечтал о том, чтобы игрок делал стратегические решения, а не просто «тыкал» мышкой. Но судьба игры решила иначе — благодаря одному клику.

Бревик с самого начала хотел сделать Diablo игрой с пошаговой боевой системой. Он настаивал на этом даже во время обсуждений с командой разработчиков и издателем, которым тогда была Blizzard (ещё под названием Silicon & Synapse). Однако энтузиазм коллег был на стороне боёв в реальном времени, и на голосовании идея Бревика провалилась.

Интересно, что именно он дал проекту название Diablo — в честь одноимённой горы в Калифорнии, недалеко от места, где он жил. Но главное изменение произошло случайно и почти волшебно. Однажды вечером в офисе, тестируя ранний прототип, Бревик решил просто поэкспериментировать: он кликнул мышкой по врагу — скелету, и тот разлетелся в щепки. «О боже, это невероятное чувство», — воскликнул он. Так родилась ARPG-механика, ставшая определяющей для всей серии.

Сегодня Diablo — это не просто игра, а феномен с миллионами поклонников по всему миру. Последняя часть, Diablo IV, вышла в 2023 году и продолжает развиваться: в июле стартовал 9-й сезон с новой сюжетной линией и охотой за кровавыми реликвиями. Но всё могло быть совсем по-другому, если бы в тот день Бревик не сделал один единственный клик.