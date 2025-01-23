Blizzard отложили запуск 34 сезона в Diablo 3 до 31 января

Разработчики решили перенести запуск 34 сезона для Diablo 3, чтобы этот сезон не пересекался с
недавним запуском нового сезона для Diablo 4. Об этом разработчики сообщили на официальном форуме игры.
Запуск 34 сезона отложен на неделю
Всем привет.
Мы перенесли начало нового сезона в Diablo III на следующую неделю. Это связано с несколькими причинами:
- Мы получили большое количество отзывов о том, что многим не хотелось бы пересечения с первыми выходными нового сезона в Diablo IV. Мы согласны с этим, поэтому устраиваем перерыв и будем более внимательны к этому в будущем.
- Это поможет нам должным образом обеспечить переход состояний учетных записей, поскольку в предыдущем сезоне мы столкнулись с проблемой, когда сезон закончился раньше времени и нам пришлось возвращать все обратно.
Точное время вы можете найти в нашей посвященной 34 сезону статье.
Лучше бы в Д4 перенесли, там вообще все сыро и через ж.. работает. Но это же близзы, о чем это я?