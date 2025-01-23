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Diablo 3 15.05.2012
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
8.7 3 695 оценок

Blizzard отложили запуск 34 сезона в Diablo 3 до 31 января

Solstice
Новости

Разработчики решили перенести запуск 34 сезона для Diablo 3, чтобы этот сезон не пересекался с
недавним запуском нового сезона для Diablo 4. Об этом разработчики сообщили на официальном форуме игры.

Запуск 34 сезона отложен на неделю

Всем привет.

Мы перенесли начало нового сезона в Diablo III на следующую неделю. Это связано с несколькими причинами:

  • Мы получили большое количество отзывов о том, что многим не хотелось бы пересечения с первыми выходными нового сезона в Diablo IV. Мы согласны с этим, поэтому устраиваем перерыв и будем более внимательны к этому в будущем.
  • Это поможет нам должным образом обеспечить переход состояний учетных записей, поскольку в предыдущем сезоне мы столкнулись с проблемой, когда сезон закончился раньше времени и нам пришлось возвращать все обратно.

Точное время вы можете найти в нашей посвященной 34 сезону статье.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
IcyBarret

Лучше бы в Д4 перенесли, там вообще все сыро и через ж.. работает. Но это же близзы, о чем это я?

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