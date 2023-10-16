Diablo 4 получила геймплейный трейлер в честь скорого старта "Сезона крови"

В предстоящем "Сезоне Крови" игроков ожидает новая сюжетная линия, связанная с нашествием орд вампиров. Игрокам придется овладеть вампирской магией крови и использовать свои новые силы против армий темного владыки и новый сезон стартует уже завтра в 20:00 по московскому времени. В этот же день Diablo 4 выйдет на платформе Steam. Новый трейлер Diablo 4 посвящен обзору игрового процесса после старта нового сезона.
Чтобы получить новые умения, игрокам придется одолеть особых вампиров, а добытые ресурсы также помогут усилить снаряжение. В сезоне появляется новое игровое событие под названием "Кровавая жатва", в рамках которого игроков ждут семь событий в подземельях и две локальные миссии. На финальном этапе игры также ожидается пять новых боссов, включая совершенно новых.
Диабло 4 от Netflix?
ролики лучше чем игру делают , может лучше спецэфектами заняцца с такими то талантами
Ну такое за недельку вкачать БП а потом можно отдыхать до следующего
Надеюсь кровь то менструальная?