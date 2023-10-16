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Diablo 4 06.06.2023
7.5 939 оценок

Diablo 4 получила геймплейный трейлер в честь скорого старта "Сезона крови"

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butcher69
Новости

В предстоящем "Сезоне Крови" игроков ожидает новая сюжетная линия, связанная с нашествием орд вампиров. Игрокам придется овладеть вампирской магией крови и использовать свои новые силы против армий темного владыки и новый сезон стартует уже завтра в 20:00 по московскому времени. В этот же день Diablo 4 выйдет на платформе Steam. Новый трейлер Diablo 4 посвящен обзору игрового процесса после старта нового сезона.

Чтобы получить новые умения, игрокам придется одолеть особых вампиров, а добытые ресурсы также помогут усилить снаряжение. В сезоне появляется новое игровое событие под названием "Кровавая жатва", в рамках которого игроков ждут семь событий в подземельях и две локальные миссии. На финальном этапе игры также ожидается пять новых боссов, включая совершенно новых.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Mankun

Диабло 4 от Netflix?

1
Wolfenstein

ролики лучше чем игру делают , может лучше спецэфектами заняцца с такими то талантами

0
Flosstikss

Ну такое за недельку вкачать БП а потом можно отдыхать до следующего

-1
wianewa

Надеюсь кровь то менструальная?

-4