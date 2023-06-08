Diablo 4 получила хвалебный трейлер ©

Diablo 4 — главный герой еще одного трейлера, в данном случае того, демонстрирующий положительные отзывы международной прессы, которая, по-видимому, с большим энтузиазмом приветствовала игру Blizzard.

Оценки, полученные Diablo 4, на самом деле определенно превосходны и говорят об очень серьезном, зрелищном, веселом и захватывающем опыте: именно то, что ожидалось от новой главы серии экшн-ролевых игр.