Diablo 4 получила хвалебный трейлер

Diablo 4 — главный герой еще одного трейлера, в данном случае того, демонстрирующий положительные отзывы международной прессы, которая, по-видимому, с большим энтузиазмом приветствовала игру Blizzard.
Оценки, полученные Diablo 4, на самом деле определенно превосходны и говорят об очень серьезном, зрелищном, веселом и захватывающем опыте: именно то, что ожидалось от новой главы серии экшн-ролевых игр.
Дьябло - форева!!
у этого даже название вроде как есть...аутофелляция. сам себя не похвалишь...обожаю, когда из рецензий вырывают определенные вкусные слова для того, чтобы все представить в лучшем свете. даже "образцовая посредственность" может превратиться в "образцовая..." ign.
) нет это называется Стокгольмский синдром покупателя.