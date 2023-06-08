Diablo 4 06.06.2023
7.6 522 оценки

Diablo 4 получила хвалебный трейлер

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monk70
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Diablo 4 — главный герой еще одного трейлера, в данном случае того, демонстрирующий положительные отзывы международной прессы, которая, по-видимому, с большим энтузиазмом приветствовала игру Blizzard.

Оценки, полученные Diablo 4, на самом деле определенно превосходны и говорят об очень серьезном, зрелищном, веселом и захватывающем опыте: именно то, что ожидалось от новой главы серии экшн-ролевых игр.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Sneaky Pete

Дьябло - форева!!

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ZackSnyder

у этого даже название вроде как есть...аутофелляция. сам себя не похвалишь...обожаю, когда из рецензий вырывают определенные вкусные слова для того, чтобы все представить в лучшем свете. даже "образцовая посредственность" может превратиться в "образцовая..." ign.

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KrolikAlkogolik

) нет это называется Стокгольмский синдром покупателя.

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