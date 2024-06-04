Свежие скриншоты ролевой игры Distortion напомнили игрокам про культовую "Готику"

Российские разработчики из студии Game Art Pioneers продолжают активно работать над Distortion, весьма амбициозным воплощением RPG с элементами глобальной стратегии. Дата релиза проекта на данный момент держится в секрете, однако команда авторов охотно делится закулисными деталями производства. Сегодня они опубликовали несколько новых кадров из игры, которые легко погрузят в ностальгию ветеранов жанра ролевых игр.
Новые скриншоты Distortion показывают одну из многих шахт, которые игроки могут обнаружить во время исследования масштабного нео-миддлпанк мира. Конкретно это место для выработки ценных полезных ископаемых находится недалеко от деревни Каменный Лис. Её жители специализируются на создании инструментов и доспехов из железной руды.
Шахты встречаются во многих современных ролевых играх, однако для многих пользователей этот скриншот напомнил лишь одну конкретную RPG. Игрокам представленная локация напомнила культовую "Готику", события которой уж очень тесно связаны с рудниками. В комментариях геймеры отметили, что надеются получить от Distortion такое же увлекательное и при этом в меру сложное приключение.
на первый risen больше похоже
культовая 3-я Готика. я её сразу после Волкодава купил
Выглядит интересно, посмотрим, что выйдет в итоге
Ху..та кааая то. На видео замечен ниггер, женский протагонист с ребенком. Тут все понятно. Это как с The Day Before. На обложке ниггер был у них, адействие в США.
Главное что бы Марс не напоминало.
Глядишь что то годное выйдет.
В готике не было таких околоанимешных главных героинь зато, как в этом проекте. Да и сравнивать с Готикой..Ну kingdoms come тогда тоже можно было б с tes 4:Oblivion сравнить...
Так они говорили, что барышня на скриншотах и в видео это затычка, ибо они не хотят раскрывать ГГ и остальных персонажей пока что.