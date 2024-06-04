Свежие скриншоты ролевой игры Distortion напомнили игрокам про культовую "Готику"

Планета Хлоя-Ахея, на которой происходят события игры, когда-то была прибежищем для поселенцев из Солнечной системы, отказавшихся от благ цивилизации в пользу спокойной и размеренной жизни. Однако теперь этот мир находится на грани разрушения из-за загадочной катастрофы.

Сюжет Distortion переплетает в себе элементы научной фантастики, фэнтези, военной драмы и мистики, создавая уникальную историю. Игрок познакомится с личными историями нескольких протагонистов, каждый из которых сражается за выживание в угасающем мире. Их судьбы тесно переплетаются, раскрывая глубину и сложность вселенной игры.

Одной из главных особенностей игры является её стилистика, которую можно описать как перевёрнутый с ног на голову киберпанк, погружённый в средневековье. Игра смешивает футуристические элементы с архаичным окружением, создавая уникальную эстетику и атмосферу.

Важную роль в Distortion играют различные сообщества людей, каждое из которых имеет свои цели, убеждения и образ жизни. Эти группы оказываются непримиримыми друг с другом, но вынуждены объединиться перед лицом невиданной внешней угрозы.

Что касается игрового процесса, то Distortion сочетает в себе элементы ролевой игры и стратегии.