Diablo 4 получит полноценную трассировку лучей в марте

Компания Nvidia сообщила, что Diablo 4 получит трассировку лучей в обновлении, которое выйдет в марте этого года. В прошлом году Nvidia уже сообщала, что Diablo 4 пополник список игр, которые будут поддерживать трассировку лучей, но тогда не сообщались временные рамки внедрения этой технологии.
С момента запуска в июне 2023 года производительность Diablo IV для игроков на устройствах GeForce RTX выросла в среднем на 2,5 раза в 4K благодаря включению DLSS 3. А благодаря NVIDIA Reflex системная задержка была снижена на 67%, что обеспечивает максимально отзывчивый геймплей.
В марте весь новый и существующий контент будет выглядеть еще лучше благодаря добавлению 3 эффектов трассировки лучей. Броня, вода, окна и другие отражающие поверхности теперь будут иметь точные, реалистичные отражения лучей и прозрачные отражения, что сделает сражения в Санктуарии еще более зрелищными. Кроме того, многочисленные тени в Diablo IV будут улучшены с помощью трассировки лучей, что добавит всем сценам дополнительную детализацию, глубину и реалистичность.
А полноценный геймплей когда получит?
Я пытаясь увидеть разницу:
я фигею ,то что добавляют конечно круто - но блин,я даже с у меньшенными эффектами персонажа тупо не вижу большую часть времени в кошмарных подземельях - из-за всех вспышек ,взрывов,цифер и других эффектов
О вот этого мы ждали с самого релиза )
"Компания Nvidia сообщила, что Diablo 4 получит трассировку лучей в обновлении"
Таки ж это замечательно, красивостей много не бывает, а трассировка - это действительно красиво и круто, крайне приятная технология.
а смысл