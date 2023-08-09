Diablo 4 потеряла почти 90% пользовательского интереса

На второй месяц после релиза Diablo 4, общая ситуация для проекта выглядит крайне печально. Неспособность разработчиков из Blizzard Entertainment удовлетворить элементарные пожелания своих игроков и неудачный первый сезон напрямую отразилось на сообществе игры. С момента запуска Diablo 4 потеряла почти 90% интереса со стороны геймеров, и эта тенденция продолжает ухудшаться для игры.
Если на старте за Diablo 4 на прямых трансляциях следило больше 937 тысяч зрителей, то сегодня этот показатель рухнул до 12,2 тысячи зрителей. Такие цифры непростительны для крупнобюджетной онлайн-игры в формате живого сервиса, где буквально недавно стартовал первый сезон.
Вместе со снижением внимания обычных зрителей также произошло заметное падение поисковых запросов, связанных с игрой. Как отмечается, сегодня в крупнейших поисковых сервисах интерес игроков к Diablo 4 упал на 87%. Рейтинги пользовательских оценок, как и комментарии, также не вызывают особого энтузиазма по поводу будущего игры.
Несмотря на то, что подсчитать точное количество активных игроков в Diablo 4 не представляется возможным, снижение общих показателей уже говорит о многом. Многие геймеры, которые ранее активно критиковали разработчиков за некоторые элементы геймплея, банально забросили проект. Пользователи в комментариях признаются, что им наскучила Diablo 4, и первый сезон не принес необходимого разнообразия. Многие еще надеются вернуться в игру уже после запуска второго сезона, который состоится осенью этого года.
1) Прошел сюжетку и честно не вижу смысла играть дальше. Какая цель? Задрочка данжей? Нет столько времени на это.
2) Вышел сезон да ок, но создай нового персонажа. Блин мне мой старый нравился. Каждый сезон все с нуля? Я думаю это самый жирный фэйл.
3) Балдурс гэйт 3и вышел. А тут уж извините Диябло 4е с плоской как сковородка контентом и рядом не стояла.
PS: Меня в свое время подкупил первый акт беты, поэтому и решил купить. Казалось если первый акт такой то дальше еще мин 25ть часов крутого сюжета и тд. А по факту пшик. Я всю компанию пролетел часов за 7-9ть.
Проблема не столько в том, что надо качать нового персонажа, а в том, что надо проходить все побочки по новой, открывать все порталы, чистить мир для набора репутации ради прокачки. И при всём при этом очень душная прокачка. В тройке как было - создаёшь сезонного персонажа, которого кидают в эндгейм, быстро берёшь потолок по уровню (часа два соло, с прокачанным другом в разы быстрее) и начинаешь прокачивать билд уже с парагоном. Тут же, пока доберёшься до потолка, чтобы получать более-менее постоянные шмотки, можно уже с ума сойти. До эндгейма в сезоне надо страдать, практически, с нуля. Ну ок, алтари лилит оставили и карту разведанную с пятью порталами городов, но проще от этого не становится.
Тут даже в основном мире я так и не выбил потолок по уровню по той причине, что я хожу по кошмарным подземельям в этот момент почти безсмысленно. Руны да, качаются, но шмотки - нет. Просто понимаешь, что даже если выбьешь крутую вещь с нужным асфиксом и набором статов, тебе всё равно придётся её разобрать, т.к. она через несколько уровней потеряет актуальность.
Ну ошибку выжившего осознал, но врятли научился не доверять больше гнилым компаниям.
Как в прошлой части представляешь.
Ну так задротство с японских игр пришло ! Тенденция не здоровая.
Во второй такого бреда не было, ремастер есть !
А где те фанбойчики которые тут доказывали мне что эта игра - щидевр?
Слились вместе с первым сезоном!=)
Первая игра Diablo для меня и я в восторге. Уже скоро буду на 60. Сюжет топ, после него не скучно.
Blizzard захватили алчные гоблины)))
бг3 вышла) кому сейчас нужна дьябло то!... только корейцам задротам...
Я бросил. Не изза того что скучно, а изза того что все испортили патчами, даже если поправят, неохото возвращаться. А тут бг3 и скоро старфилд и тд
Сначала овердроч потерял огромную долю игроков и вышел в стиме,значит ждем диабло в стиме
а народ что - ожидал масштаб ммо? Это д1-2-3 в новой обертке - взял перса, прошел 5 (не знаю сколько тут) актов, убил последнего босса - все, профит. Взял второго перса, прошел им, может быть третьего, но это уже надо слишком уж погрузиться в игру и иметь свободное время. И если все прохождение занимает ~10 часов - то вполне естественно, что через месяц после релиза из игры поливали. Вроде бы там накидывли, что будет псевдо-ммо контент, мировые боссы, открытые локации для кучи игроков - есть это, я просто не в курсе? Это же не сервис игра (как бы ее так не называли), у нее нет подписочной системы (донаты не в счет, кто вообще покупает боксы/пассы?), суть издателя не удерживать игроков в ней, а продать копии. Копии проданы, теперь изредка поддерживать интерес, что бы последующие годы иногда ее еще покупали - устраивать распродажи, вкидывать новый миниконтент, через год ввести нового перса, еще через год - длц с новым актом. Все же это уже проходили... А что не играют - так главное, что "диск" купили, а там хоть пусть вообще не запускают.
это в диабло 2 разрабы не ожидали, что в их игру будут играть годами, а не убьют диабло и пойдут играть в другую игру. в диабло 3 были порталы и челендж - кто пройдет наиболее сложный портал. у близов есть вов где есть плотная сюжетная часть и хай энд контент, где сюжета уже не так много хоть он и присутствует зато игрокам доступна куча различных активностей для прокачки персонажа. но самое главное, что держит игрока в вов - сюжет и глав гад, который находится в самом сложном рейде в самом его конце. есть пое, где глав гады сидят в конце игры, а не в конце компании. а в диабло 4 глав гадыня находится в конце компании, где-то 45 лвл игрока, а после её убийства игрока "радуют" - игра пройдена, развлекайся как-нибудь сам. да, игрокам дали 3 вида активностей, но в них нет особого смысла, потому что нет причин качаться. нет хайэнд босса, нет соревновательной части между игроками. первая лига получилась на 3 копейки. лично мне кажется, что разрабы с релизом игры сильно поторопились. да, они выпустили игру. да, у игры есть кампания и она сделана до конца. вот только дальше ничего нет. и это самое дальше важнее того, что сделано до "дальше". если близы за год не наделают нормального хайэнд контента, то на диабло точно можно будет положить болт.
Да добавьте уже офлайн режим
Еще бы, они платное дополнение для Diablo 3 выпустили еще и за 5-6т, еще и не доделанное.!
Сейчас то уже кому эта Дьябла нужна, Балдурс Гейт 3 гораздо интересней, все туда и перебежали.
Хорошая новость, пусть шевелятся…😉
Близард опять обасрались прилюдно по жидкому? Да не может быть такого.
На релизе прошел компанию, по выполнял побочки и на 60ом уровне персонажа наигрался.
Завозите ( ͡° ͜ʖ ͡°) в STEAM, тогда проблем не будет! ¯\_(ツ)_/¯
Если они добавять рейды на 4 человек хотя бы с поиском рандомов, я бы вернулся
Что-то где-то Близзы не продумали этот момент.
ожидаемо, дизайн локаций да и сам вид не тянет даже на 3 часть
Бред. Локации для такоц игры и камеры класные
а теперь первую и вторую (ну можешь и третью) часть включи
Включал. У меня во 2йориг, 3 и 2 ремейк и 4 части в каждой по 100+ч наиграно
Ого, удивительно, сделать ещё раз копию 2 диабло и ожидать что люди будут рады? :))) Я вот хз, геймдизайнеры таких компаний чем думают?
ну а почему они должны были там остаться? там что каждую неделю новый контент? ежедневная награда за вход в игру? новые данжи, классы,уникальные предметы снаряги каждый месяц?
лизарды продолжают лизать, но не туда
кстати благодаря минусам можно понять сколько аленей купило игру под санкциями за почку
90 процентов пожрало гумоза и тока потом поняли что жрали навоз играя в убогие дырявоподобные игры и с одного кала ушло в другой кал Балдгей 3 теже яйца тока в профиль