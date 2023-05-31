Diablo 4 рассчитана на игроков, которые вообще не знакомы с серией.
"Это было целью с самого начала", - говорит генеральный директор Diablo 4 Род Фергюссон про новичков. "Мы хотели расширить аудиторию", - продолжает старший разработчик Blizzard, добавляя: "Мы хотим иметь возможность привлечь новых игроков, которые еще не сталкивались с [Diablo], и мы не хотим, чтобы их пугала цифра четыре".
"При разработке игры было принято множество осмысленных решений на тему "как привлечь новых игроков", и одним из них является место действия сюжета, который происходит примерно через 50 лет после Diablo 3", - продолжает Фергюссон. Генеральный директор добавляет, что между Diablo 3 и 4 прошло достаточно времени, поэтому вам не нужно знать предыдущие игры, чтобы насладиться новой историей.
Однако, несмотря на это, в Diablo 4 есть связи с предыдущими играми. Хотя Фергюссон хочет заверить новичков, что им не нужно читать книги или смотреть видео на YouTube, чтобы понять историю Diablo 4, в ней все же есть связи с предыдущими играми, которые игроки со стажем узнают и оценят.
Фергюссон даже говорит, что туториал Diablo 4 был разработан с учетом пожеланий новичков, чтобы они не были "парализованы выбором", когда выйдут в открытый мир. Фергюссон говорит, что новая игра дает игрокам время и возможность обдумать то, что они видят впервые, например, обширные деревья навыков Diablo 4, что должно помочь новичкам.
Diablo 4 "с самого начала" разрабатывалась с расчетом на игроков, которые вообще не знакомы с серией©
Diablo 4 рассчитана на игроков, которые вообще не знакомы с серией.
И это хорошо, приток новых игроков
не верьте ему
ну обт д4 была несложная, как например д2 где тебя буквально нагибали за неправильную прокачку, скорее конечно д4 по стопам д3 пошла которая была очень лёгкая хелле, а позже и истязании
Ну да это хорошо, я не могу оссоцировать "this thing" с первыми двумя сериями игры.