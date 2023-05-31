Diablo 4 06.06.2023
7.7 411 оценок

Diablo 4 "с самого начала" разрабатывалась с расчетом на игроков, которые вообще не знакомы с серией

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Procy_on
Новости

Diablo 4 рассчитана на игроков, которые вообще не знакомы с серией.

"Это было целью с самого начала", - говорит генеральный директор Diablo 4 Род Фергюссон про новичков. "Мы хотели расширить аудиторию", - продолжает старший разработчик Blizzard, добавляя: "Мы хотим иметь возможность привлечь новых игроков, которые еще не сталкивались с [Diablo], и мы не хотим, чтобы их пугала цифра четыре".

"При разработке игры было принято множество осмысленных решений на тему "как привлечь новых игроков", и одним из них является место действия сюжета, который происходит примерно через 50 лет после Diablo 3", - продолжает Фергюссон. Генеральный директор добавляет, что между Diablo 3 и 4 прошло достаточно времени, поэтому вам не нужно знать предыдущие игры, чтобы насладиться новой историей.

Однако, несмотря на это, в Diablo 4 есть связи с предыдущими играми. Хотя Фергюссон хочет заверить новичков, что им не нужно читать книги или смотреть видео на YouTube, чтобы понять историю Diablo 4, в ней все же есть связи с предыдущими играми, которые игроки со стажем узнают и оценят.

Фергюссон даже говорит, что туториал Diablo 4 был разработан с учетом пожеланий новичков, чтобы они не были "парализованы выбором", когда выйдут в открытый мир. Фергюссон говорит, что новая игра дает игрокам время и возможность обдумать то, что они видят впервые, например, обширные деревья навыков Diablo 4, что должно помочь новичкам.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Flosstikss

И это хорошо, приток новых игроков

0
Frendzy

не верьте ему

-5
-zotik-

ну обт д4 была несложная, как например д2 где тебя буквально нагибали за неправильную прокачку, скорее конечно д4 по стопам д3 пошла которая была очень лёгкая хелле, а позже и истязании

0
Yjak Ad Yd

Ну да это хорошо, я не могу оссоцировать "this thing" с первыми двумя сериями игры.

0