Diablo 4 "с самого начала" разрабатывалась с расчетом на игроков, которые вообще не знакомы с серией ©

Diablo 4 рассчитана на игроков, которые вообще не знакомы с серией.



"Это было целью с самого начала", - говорит генеральный директор Diablo 4 Род Фергюссон про новичков. "Мы хотели расширить аудиторию", - продолжает старший разработчик Blizzard, добавляя: "Мы хотим иметь возможность привлечь новых игроков, которые еще не сталкивались с [Diablo], и мы не хотим, чтобы их пугала цифра четыре".



"При разработке игры было принято множество осмысленных решений на тему "как привлечь новых игроков", и одним из них является место действия сюжета, который происходит примерно через 50 лет после Diablo 3", - продолжает Фергюссон. Генеральный директор добавляет, что между Diablo 3 и 4 прошло достаточно времени, поэтому вам не нужно знать предыдущие игры, чтобы насладиться новой историей.



Однако, несмотря на это, в Diablo 4 есть связи с предыдущими играми. Хотя Фергюссон хочет заверить новичков, что им не нужно читать книги или смотреть видео на YouTube, чтобы понять историю Diablo 4, в ней все же есть связи с предыдущими играми, которые игроки со стажем узнают и оценят.



Фергюссон даже говорит, что туториал Diablo 4 был разработан с учетом пожеланий новичков, чтобы они не были "парализованы выбором", когда выйдут в открытый мир. Фергюссон говорит, что новая игра дает игрокам время и возможность обдумать то, что они видят впервые, например, обширные деревья навыков Diablo 4, что должно помочь новичкам.

