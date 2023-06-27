Для Diablo 4 вышло крупное обновление 1.0.3

Blizzard Entertainment только что выпустила курное обновление 1.0.3 для Diablo 4, исправляющее кучу ошибок и вносящее балансные правки в каждый класс. Патчноут огромный, поэтому здесь будут перечислены только классовые изменения:
Варвар
Умения
Выпад
- Базовый урон увеличен с 30% до 33%.
- Дает 10 ед. ярости, а не 9.
Сокрушающий удар
- Дает 11 ед. ярости, а не 10.
- Объем укрепления от «Усиленного сокрушающего удара» повышен с 10% до 20%.
Бешенство
- Базовый урон увеличен с 20% до 22%.
Свежевание
- Базовый урон от кровотечения увеличен с 36% до 40%.
- Дает 10 ед. ярости, а не 9.
- Вероятность наложения эффекта уязвимости с помощью «Усиленного свежевания» увеличена с 10% до 15%.
Двойной удар
- Базовый урон увеличен с 36% до 40%.
Удар ногой
- Время восстановления уменьшено с 17 до 13 сек.
- Базовый урон, наносимый отброшенным противникам при столкновении с препятствием, увеличен с 54% до 70%.
Натиск
- Базовый урон, который «Усиленный натиск» наносит отброшенным противникам при столкновении с препятствием, увеличен с 15% до 30%.
Прыжок
- Замедление от «Могучего прыжка» усилено с 50% до 70%.
Железная кожа
- Прочность барьера от «Усиленной железной кожи» увеличена с 10% до 20% максимального запаса здоровья.
Зов Древних
- Бонус к скорости атаки от «Первородного зова Древних» увеличен с 10% до 20%.
Круговорот стали
- Время восстановления уменьшено с 60 до 45 сек.
- Бонус к вероятности критического удара от «Первозданного круговорота стали» увеличен с 10% до 30%.
- Бонус к критическому урону от «Первозданного круговорота стали» увеличен с 20% до 40%.
Удар с наскока
- Базовый урон увеличен с 75% до 112%.
Легендарные аспекты
Комментарий разработчиков: ниже перечислены изменения урона легендарных аспектов. Эти эффекты усиливаются вместе с повышением силы предмета. Например, на 820-м уровне силы предмета землетрясение аспекта Бул-Катоса наносит уже не 1747–3404, а 2687–3717 ед. урона.
Бул-Катоса
- Урон от землетрясения увеличен с 0.39–0.76 до 0.6–0.83.
Сейсмический
- Урон от землетрясения увеличен с 0.339–0.376 до 0.6–0.83.
Пыльный дьявольский
- Урон пылевых демонов увеличен с 0.16–0.25 до 0.22–0.32.
Хлестающий ветром
- Урон пылевых демонов увеличен с 0.16–0.25 до 0.22–0.32.
Сатанинский
- Урон пылевых демонов увеличен с 0.20–0.36 до 0.24–0.38.
Железного воина
- Получаемый урон уменьшается не на 10–20%, а на 15–25%.
Предметы
Беспредельная мощь
- Урон увеличен с 16–30% до 24–38%.
Адский молот
- Урон увеличен с 0.3–0.5 до 0.6–0.8.
Друид
Умения
Шип земли
- Базовый урон увеличен с 16% до 17%.
- Дает 11 ед. силы духа вместо 10.
- Объем укрепления от «Разрушительного шипа земли» увеличен с 4% до 8%.
Ветрорез
- Базовый урон увеличен с 17% до 18%.
- Дает 13 ед. силы духа, а не 12.
Удар когтями
- Базовый урон увеличен с 20% до 22%.
- Дает 11 ед. силы духа, а не 10.
- Вероятность дважды поразить цель «Диким ударом когтями» увеличена с 10% до 15%.
- Базовый урон «Разрушительного удара когтями» увеличен с 10% до 15%.
Трепка
- Базовый урон увеличен с 20% до 22%.
- Дает 15 ед. силы духа, а не 14.
- Объем укрепления от «Усиленной трепки» увеличен с 2% до 3%.
Грозовой шторм
- Время действия «Усиленного грозового шторма» увеличено с 4 до 6 сек.
- Вероятность обездвиживания «Первозданным грозовым штормом» повышена с 8% до 12%.
Разрывание
- Базовый урон третьей атаки увеличен с 60% до 70%.
- Исцеление от «Усиленного разрывания» увеличено с 1% до 2% максимального запаса здоровья.
- Базовый урон «Бушующего разрывания» увеличен с 51% до 70%.
- Бонус к критическому урону от «Первозданного разрывания» увеличен с 20% до 30%.
Волки
- Время восстановления снижено с 14 до 11 сек.
- Вероятность удачного удара «Свирепой волчьей стаи» повышена с 10% до 40%.
Ураган
- Базовый урон увеличен с 97,5% до 134%.
Звериное бешенство
- Базовый урон от отравления увеличен с 53% до 76%.
Катаклизм
- Базовый урон увеличен с 52% до 64%.
Раздирание
- Базовый урон увеличен с 400% до 460%.
Окаменение
- Бонус к критическому урону увеличен с 25% до 30%.
Сотрясающий удар
- Базовый урон увеличен с 140% до 180%.
Пассивные умения
Звериное буйство
- Бонус к скорости атаки увеличен с 20% до 25%.
- Бонус к урону увеличен с 20% до 30%.
Гнев природы
- Вероятность применить заклинание без затрат ресурса повышена с 20% до 30%.
Волчья свирепость
- Бонус к урону увеличен с 60% до 70%.
Легендарные аспекты
Проводник руноманта
- Урон увеличен с 1 до 1,4.
Изувеченный
- Вероятность восполнения духа повышена с 20–30% до 30–40%.
Тектонический
- Время восстановления уменьшено с 2,5–1,5 до 2–1 сек.
Мелькающего зверя
- Урон увеличен с 60–90% до 70–100%.
Некромант
Умения
Жатва
- Базовый урон увеличен с 12% до 13%.
- Интервал между срабатыванием «Жатвы послушника» уменьшен с 5 до 4 сек.
Распад
- Базовый урон увеличен с 30% до 33%.
- Базовая скорость восстановления эссенции повышена с 7 до 8 ед. в сек.
- Частота создания трупов повышена с 1 раза в 2,5 сек. до 1 раза в 2 сек.
Кровоизлияние
- Базовый урон увеличен с 25% до 27%.
- Дает 9 ед. эссенции, а не 8.
Костяные осколки
- Базовый урон увеличен с 8% до 9%.
- Дает 7 ед. эссенции, а не 6.
Отсечение
- Базовый урон первого удара увеличен с 63% до 66%.
- Базовый урон, который наносит на обратном пути призрак «Усиленного отсечения», увеличен с 25% до 40%.
Окровавленное копье
- Чтобы гарантированно нанести подавляющий урон «Сверхъестественным окровавленным копьем», теперь нужно 6 применений, а не 8.
Костяная тюрьма
- Время восстановления уменьшено с 20 до 18 секунд.
- Объем укрепления от «Кошмарной костяной тюрьмы» увеличен с 5% до 8%.
Железная дева
- Базовый урон увеличен с 10% до 20%.
- Бонус к урону от «Ужасной железной девы» увеличен с 15% до 20%.
Трупные щупальца
- Вероятность при применении «Гнилостных трупных щупалец» создать сферу крови увеличена с 30% до 35%.
Костяные шипы
- Базовый урон увеличен с 80% до 120%.
Призыв скелета и голема
- Прислужники всегда будут начинать атаку новой цели с проклятия.
Пассивные умения
Эдикт Калана
- Для срабатывания нужно 2 секу. без урона, а не 3.
Бодрость Ратмы
- Высокий уровень здоровья должен сохраняться в течение 12 сек., а не 15.
Шипастый доспех
- Показатель шипов увеличен с 0.08/0.16/0.24 до 0.1/0.2/0.3.
Легендарные аспекты
Взрывающихся костей
- Урон увеличен с 0.022–0.03 до 0.045–0.06.
Кромсающий плоть
- Дает 20–40 ед. эссенции, а не 10–20.
Живокровный
- Время восстановления мощного умения сокращается на 1–1,5 сек., а не 0.5–1.
Разбойник
Умения
Живительный удар
- Базовый урон увеличен с 23% до 25%.
Блуждающий клинок
- Базовый урон увеличен с 15% до 16%.
Пронзатель сердец
- Базовый урон увеличен с 22% до 24%.
- Урон от «Основного пронзателя сердец» увеличен с 30% до 75%.
Стрела силы
- Базовый урон увеличен с 20% до 22%.
Шквальный огонь
- Базовый урон увеличен с 20% до 22%.
Шипы
- Окоченение от «Методичных шипов» усилено с 20% до 25%.
Ослепляющий дым
- Время восстановления уменьшено с 15 до 13 сек.
Град стрел
- Время восстановления уменьшено с 60 до 55 сек.
- Усиление умений категории «Насыщения» за счет «Первородного града стрел» увеличено с 20% до 30%.
Шквал стрел
- Базовый урон увеличен с 70% до 105%.
Пассивные умения
Ближний бой
- Бонус к урону увеличен с 20% до 30%.
Легендарные аспекты
Мастер побега
- Время восстановления уменьшено со 100 до 45 сек.
Сумеречный
- Вероятность удачного удара с созданием тени «Теневой завесы» повышена с 30–50% до 40–60%.
Предметы
Глаза в темноте
- Увеличенное время восстановления «Смертоносной ловушки» уменьшено с 30–15% до 20–15%.
Волшебник
Умения
Искра
- Базовый урон увеличен с 8% до 10%.
- Урон «Усиленной искры» увеличен с 5,6% до 7%.
- Вероятность создать искрящийся заряд энергии с помощью «Мерцающей искры» повышена с 3% до 4%.
Ледяная стрела
- Базовый урон увеличен с 35% до 38%.
Стрела огня
- Урон от горения увеличен с 40% до 44%.
Электрические разряды
- Базовый урон увеличен с 28% до 30%.
Испепеление
- Базовый урон увеличен с 49% до 54%.
- Урон «Усиленного испепеления» увеличен с 15% до 25%.
- Обездвиживание «Великого испепеления» может срабатывать раз в 3 сек., а не 4.
Огненный шар
- Затраты маны снижены с 40 до 35 ед.
Морозная сфера
- Первоначальный базовый урон увеличен с 32% до 36%.
- Базовый урон от взрыва увеличен с 29% до 34%.
- Вероятность наложения эффекта уязвимости за счет «Великой морозной сферы» повышена с 25% до 30%.
Снежная буря
- Базовый урон увеличен с 120% до 130%.
Ледяные клинки
- Вероятность наложения эффекта уязвимости повышена с 30% до 40%.
Электрическое копье
- Максимальный бонус к урону от «Призванного электрического копья» увеличен со 100% до 160%.
Искрящийся заряд энергии
- Базовый урон увеличен с 15% до 20%.
Морозный след
- Базовый урон увеличен с 60% до 110%.
Легендарные аспекты
Обильной энергии
- Вероятность перескочить на еще одного противника повышена с 20–30% до 30–40%.
Обожженных ног
- Замедление усилено с 25–35% до 40–60%.
Воспламеняющий
- Вероятность восполнения маны повышена с 5–10% до 12–17%.
Снежный защитный
- Получаемый урон уменьшается на 20–25%, а не на 10–15%.
Сосредоточения
- Скорость восстановления маны повышена с 10–20% до 20–30%.
Предметы
Обожженный шрам
- Урон увеличен с 0.1–0.2 до 0.2–0.3.
Посох Лам Эсена
- Наносимый урон уменьшается на 35–25%, а не на 40–30%.
Помитмо этого, патч исправляет проблемы с интерфейсом, кооперативной игрой, баги в квестах, подземельях, и много чего еще. Полные примечания доступны здесь.
Вау, в Diablo 4 появятся играбельные куры?🤣
Интересно "Помитмо" это что?
в 3й части можно было в курицу превращаться)
скрытый намек на Назибо
Опять правки баланса на 2% как в вове. Печально
ну хоть так. хотя многое сильное не надо было улучшать. слабое можно были и побольше поднять. камни то хоть перенесли с основного вещьмешка? а то вечно все забивают.
а утечку видеопамяти починили?
А как тогда ты решишь, что тебе нужно покупать новую видюху?
дак у меня 4090((( я как владелец 4090 говорю, что 16 гб в 1440р это перебор какой то...
Так у тебя ещё 8 остаётся, значит всё норм😃
Утечка это когда она постепенно вся заполняется и игра может велететь. А стабильняком 15 гб, ну эт она потребляет просто столько.
По этим изменениям можно решить, что волшебник был лучшим дд в игре, что его хуже всего апнули и апнули то, что и так неиграбельно было и будет. А вот апать и так имбового друида - это можно