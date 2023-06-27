Для Diablo 4 вышло крупное обновление 1.0.3 ©

Blizzard Entertainment только что выпустила курное обновление 1.0.3 для Diablo 4, исправляющее кучу ошибок и вносящее балансные правки в каждый класс. Патчноут огромный, поэтому здесь будут перечислены только классовые изменения:

Варвар

Спойлер

Умения Выпад Базовый урон увеличен с 30% до 33%.

Дает 10 ед. ярости, а не 9. Сокрушающий удар Дает 11 ед. ярости, а не 10.

Объем укрепления от «Усиленного сокрушающего удара» повышен с 10% до 20%. Бешенство Базовый урон увеличен с 20% до 22%. Свежевание Базовый урон от кровотечения увеличен с 36% до 40%.

Дает 10 ед. ярости, а не 9.

Вероятность наложения эффекта уязвимости с помощью «Усиленного свежевания» увеличена с 10% до 15%. Двойной удар Базовый урон увеличен с 36% до 40%. Удар ногой Время восстановления уменьшено с 17 до 13 сек.

Базовый урон, наносимый отброшенным противникам при столкновении с препятствием, увеличен с 54% до 70%. Натиск Базовый урон, который «Усиленный натиск» наносит отброшенным противникам при столкновении с препятствием, увеличен с 15% до 30%. Прыжок Замедление от «Могучего прыжка» усилено с 50% до 70%. Железная кожа Прочность барьера от «Усиленной железной кожи» увеличена с 10% до 20% максимального запаса здоровья. Зов Древних Бонус к скорости атаки от «Первородного зова Древних» увеличен с 10% до 20%. Круговорот стали Время восстановления уменьшено с 60 до 45 сек.

Бонус к вероятности критического удара от «Первозданного круговорота стали» увеличен с 10% до 30%.

Бонус к критическому урону от «Первозданного круговорота стали» увеличен с 20% до 40%. Удар с наскока Базовый урон увеличен с 75% до 112%. Легендарные аспекты Комментарий разработчиков: ниже перечислены изменения урона легендарных аспектов. Эти эффекты усиливаются вместе с повышением силы предмета. Например, на 820-м уровне силы предмета землетрясение аспекта Бул-Катоса наносит уже не 1747–3404, а 2687–3717 ед. урона. Бул-Катоса Урон от землетрясения увеличен с 0.39–0.76 до 0.6–0.83. Сейсмический Урон от землетрясения увеличен с 0.339–0.376 до 0.6–0.83. Пыльный дьявольский Урон пылевых демонов увеличен с 0.16–0.25 до 0.22–0.32. Хлестающий ветром Урон пылевых демонов увеличен с 0.16–0.25 до 0.22–0.32. Сатанинский Урон пылевых демонов увеличен с 0.20–0.36 до 0.24–0.38. Железного воина Получаемый урон уменьшается не на 10–20%, а на 15–25%. Предметы Беспредельная мощь Урон увеличен с 16–30% до 24–38%. Адский молот Урон увеличен с 0.3–0.5 до 0.6–0.8.

Друид

Спойлер

Умения Шип земли Базовый урон увеличен с 16% до 17%.

Дает 11 ед. силы духа вместо 10.

Объем укрепления от «Разрушительного шипа земли» увеличен с 4% до 8%. Ветрорез Базовый урон увеличен с 17% до 18%.

Дает 13 ед. силы духа, а не 12. Удар когтями Базовый урон увеличен с 20% до 22%.

Дает 11 ед. силы духа, а не 10.

Вероятность дважды поразить цель «Диким ударом когтями» увеличена с 10% до 15%.

Базовый урон «Разрушительного удара когтями» увеличен с 10% до 15%. Трепка Базовый урон увеличен с 20% до 22%.

Дает 15 ед. силы духа, а не 14.

Объем укрепления от «Усиленной трепки» увеличен с 2% до 3%. Грозовой шторм Время действия «Усиленного грозового шторма» увеличено с 4 до 6 сек.

Вероятность обездвиживания «Первозданным грозовым штормом» повышена с 8% до 12%. Разрывание Базовый урон третьей атаки увеличен с 60% до 70%.

Исцеление от «Усиленного разрывания» увеличено с 1% до 2% максимального запаса здоровья.

Базовый урон «Бушующего разрывания» увеличен с 51% до 70%.

Бонус к критическому урону от «Первозданного разрывания» увеличен с 20% до 30%. Волки Время восстановления снижено с 14 до 11 сек.

Вероятность удачного удара «Свирепой волчьей стаи» повышена с 10% до 40%. Ураган Базовый урон увеличен с 97,5% до 134%. Звериное бешенство Базовый урон от отравления увеличен с 53% до 76%. Катаклизм Базовый урон увеличен с 52% до 64%. Раздирание Базовый урон увеличен с 400% до 460%. Окаменение Бонус к критическому урону увеличен с 25% до 30%. Сотрясающий удар Базовый урон увеличен с 140% до 180%. Пассивные умения Звериное буйство Бонус к скорости атаки увеличен с 20% до 25%.

Бонус к урону увеличен с 20% до 30%. Гнев природы Вероятность применить заклинание без затрат ресурса повышена с 20% до 30%. Волчья свирепость Бонус к урону увеличен с 60% до 70%. Легендарные аспекты Проводник руноманта Урон увеличен с 1 до 1,4. Изувеченный Вероятность восполнения духа повышена с 20–30% до 30–40%. Тектонический Время восстановления уменьшено с 2,5–1,5 до 2–1 сек. Мелькающего зверя Урон увеличен с 60–90% до 70–100%.

Некромант

Спойлер

Умения Жатва Базовый урон увеличен с 12% до 13%.

Интервал между срабатыванием «Жатвы послушника» уменьшен с 5 до 4 сек. Распад Базовый урон увеличен с 30% до 33%.

Базовая скорость восстановления эссенции повышена с 7 до 8 ед. в сек.

Частота создания трупов повышена с 1 раза в 2,5 сек. до 1 раза в 2 сек. Кровоизлияние Базовый урон увеличен с 25% до 27%.

Дает 9 ед. эссенции, а не 8. Костяные осколки Базовый урон увеличен с 8% до 9%.

Дает 7 ед. эссенции, а не 6. Отсечение Базовый урон первого удара увеличен с 63% до 66%.

Базовый урон, который наносит на обратном пути призрак «Усиленного отсечения», увеличен с 25% до 40%. Окровавленное копье Чтобы гарантированно нанести подавляющий урон «Сверхъестественным окровавленным копьем», теперь нужно 6 применений, а не 8. Костяная тюрьма Время восстановления уменьшено с 20 до 18 секунд.

Объем укрепления от «Кошмарной костяной тюрьмы» увеличен с 5% до 8%. Железная дева Базовый урон увеличен с 10% до 20%.

Бонус к урону от «Ужасной железной девы» увеличен с 15% до 20%. Трупные щупальца Вероятность при применении «Гнилостных трупных щупалец» создать сферу крови увеличена с 30% до 35%. Костяные шипы Базовый урон увеличен с 80% до 120%. Призыв скелета и голема Прислужники всегда будут начинать атаку новой цели с проклятия. Пассивные умения Эдикт Калана Для срабатывания нужно 2 секу. без урона, а не 3. Бодрость Ратмы Высокий уровень здоровья должен сохраняться в течение 12 сек., а не 15. Шипастый доспех Показатель шипов увеличен с 0.08/0.16/0.24 до 0.1/0.2/0.3. Легендарные аспекты Взрывающихся костей Урон увеличен с 0.022–0.03 до 0.045–0.06. Кромсающий плоть Дает 20–40 ед. эссенции, а не 10–20. Живокровный Время восстановления мощного умения сокращается на 1–1,5 сек., а не 0.5–1.

Разбойник

Спойлер

Умения Живительный удар Базовый урон увеличен с 23% до 25%. Блуждающий клинок Базовый урон увеличен с 15% до 16%. Пронзатель сердец Базовый урон увеличен с 22% до 24%.

Урон от «Основного пронзателя сердец» увеличен с 30% до 75%. Стрела силы Базовый урон увеличен с 20% до 22%. Шквальный огонь Базовый урон увеличен с 20% до 22%. Шипы Окоченение от «Методичных шипов» усилено с 20% до 25%. Ослепляющий дым Время восстановления уменьшено с 15 до 13 сек. Град стрел Время восстановления уменьшено с 60 до 55 сек.

Усиление умений категории «Насыщения» за счет «Первородного града стрел» увеличено с 20% до 30%. Шквал стрел Базовый урон увеличен с 70% до 105%. Пассивные умения Ближний бой Бонус к урону увеличен с 20% до 30%. Легендарные аспекты Мастер побега Время восстановления уменьшено со 100 до 45 сек. Сумеречный Вероятность удачного удара с созданием тени «Теневой завесы» повышена с 30–50% до 40–60%. Предметы Глаза в темноте Увеличенное время восстановления «Смертоносной ловушки» уменьшено с 30–15% до 20–15%.

Волшебник

Спойлер

Умения Искра Базовый урон увеличен с 8% до 10%.

Урон «Усиленной искры» увеличен с 5,6% до 7%.

Вероятность создать искрящийся заряд энергии с помощью «Мерцающей искры» повышена с 3% до 4%. Ледяная стрела Базовый урон увеличен с 35% до 38%. Стрела огня Урон от горения увеличен с 40% до 44%. Электрические разряды Базовый урон увеличен с 28% до 30%. Испепеление Базовый урон увеличен с 49% до 54%.

Урон «Усиленного испепеления» увеличен с 15% до 25%.

Обездвиживание «Великого испепеления» может срабатывать раз в 3 сек., а не 4. Огненный шар Затраты маны снижены с 40 до 35 ед. Морозная сфера Первоначальный базовый урон увеличен с 32% до 36%.

Базовый урон от взрыва увеличен с 29% до 34%.

Вероятность наложения эффекта уязвимости за счет «Великой морозной сферы» повышена с 25% до 30%. Снежная буря Базовый урон увеличен с 120% до 130%. Ледяные клинки Вероятность наложения эффекта уязвимости повышена с 30% до 40%. Электрическое копье Максимальный бонус к урону от «Призванного электрического копья» увеличен со 100% до 160%. Искрящийся заряд энергии Базовый урон увеличен с 15% до 20%. Морозный след Базовый урон увеличен с 60% до 110%. Легендарные аспекты Обильной энергии Вероятность перескочить на еще одного противника повышена с 20–30% до 30–40%. Обожженных ног Замедление усилено с 25–35% до 40–60%. Воспламеняющий Вероятность восполнения маны повышена с 5–10% до 12–17%. Снежный защитный Получаемый урон уменьшается на 20–25%, а не на 10–15%. Сосредоточения Скорость восстановления маны повышена с 10–20% до 20–30%. Предметы Обожженный шрам Урон увеличен с 0.1–0.2 до 0.2–0.3. Посох Лам Эсена Наносимый урон уменьшается на 35–25%, а не на 40–30%.

Помитмо этого, патч исправляет проблемы с интерфейсом, кооперативной игрой, баги в квестах, подземельях, и много чего еще. Полные примечания доступны здесь.