Diablo 4 06.06.2023
7.7 709 оценок

Для Diablo 4 вышло крупное обновление 1.0.3

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Procy_on
Новости

Blizzard Entertainment только что выпустила курное обновление 1.0.3 для Diablo 4, исправляющее кучу ошибок и вносящее балансные правки в каждый класс. Патчноут огромный, поэтому здесь будут перечислены только классовые изменения:

Варвар

Спойлер

Умения

Выпад

  • Базовый урон увеличен с 30% до 33%.
  • Дает 10 ед. ярости, а не 9.

Сокрушающий удар

  • Дает 11 ед. ярости, а не 10.
  • Объем укрепления от «Усиленного сокрушающего удара» повышен с 10% до 20%.

Бешенство

  • Базовый урон увеличен с 20% до 22%.

Свежевание

  • Базовый урон от кровотечения увеличен с 36% до 40%.
  • Дает 10 ед. ярости, а не 9.
  • Вероятность наложения эффекта уязвимости с помощью «Усиленного свежевания» увеличена с 10% до 15%.

Двойной удар

  • Базовый урон увеличен с 36% до 40%.

Удар ногой

  • Время восстановления уменьшено с 17 до 13 сек.
  • Базовый урон, наносимый отброшенным противникам при столкновении с препятствием, увеличен с 54% до 70%.

Натиск

  • Базовый урон, который «Усиленный натиск» наносит отброшенным противникам при столкновении с препятствием, увеличен с 15% до 30%.

Прыжок

  • Замедление от «Могучего прыжка» усилено с 50% до 70%.

Железная кожа

  • Прочность барьера от «Усиленной железной кожи» увеличена с 10% до 20% максимального запаса здоровья.

Зов Древних

  • Бонус к скорости атаки от «Первородного зова Древних» увеличен с 10% до 20%.

Круговорот стали

  • Время восстановления уменьшено с 60 до 45 сек.
  • Бонус к вероятности критического удара от «Первозданного круговорота стали» увеличен с 10% до 30%.
  • Бонус к критическому урону от «Первозданного круговорота стали» увеличен с 20% до 40%.

Удар с наскока

  • Базовый урон увеличен с 75% до 112%.

Легендарные аспекты

Комментарий разработчиков: ниже перечислены изменения урона легендарных аспектов. Эти эффекты усиливаются вместе с повышением силы предмета. Например, на 820-м уровне силы предмета землетрясение аспекта Бул-Катоса наносит уже не 1747–3404, а 2687–3717 ед. урона.

Бул-Катоса

  • Урон от землетрясения увеличен с 0.39–0.76 до 0.6–0.83.

Сейсмический

  • Урон от землетрясения увеличен с 0.339–0.376 до 0.6–0.83.

Пыльный дьявольский

  • Урон пылевых демонов увеличен с 0.16–0.25 до 0.22–0.32.

Хлестающий ветром

  • Урон пылевых демонов увеличен с 0.16–0.25 до 0.22–0.32.

Сатанинский

  • Урон пылевых демонов увеличен с 0.20–0.36 до 0.24–0.38.

Железного воина

  • Получаемый урон уменьшается не на 10–20%, а на 15–25%.

Предметы

Беспредельная мощь

  • Урон увеличен с 16–30% до 24–38%.

Адский молот

  • Урон увеличен с 0.3–0.5 до 0.6–0.8.

Друид

Спойлер

Умения

Шип земли

  • Базовый урон увеличен с 16% до 17%.
  • Дает 11 ед. силы духа вместо 10.
  • Объем укрепления от «Разрушительного шипа земли» увеличен с 4% до 8%.

Ветрорез

  • Базовый урон увеличен с 17% до 18%.
  • Дает 13 ед. силы духа, а не 12.

Удар когтями

  • Базовый урон увеличен с 20% до 22%.
  • Дает 11 ед. силы духа, а не 10.
  • Вероятность дважды поразить цель «Диким ударом когтями» увеличена с 10% до 15%.
  • Базовый урон «Разрушительного удара когтями» увеличен с 10% до 15%.

Трепка

  • Базовый урон увеличен с 20% до 22%.
  • Дает 15 ед. силы духа, а не 14.
  • Объем укрепления от «Усиленной трепки» увеличен с 2% до 3%.

Грозовой шторм

  • Время действия «Усиленного грозового шторма» увеличено с 4 до 6 сек.
  • Вероятность обездвиживания «Первозданным грозовым штормом» повышена с 8% до 12%.

Разрывание

  • Базовый урон третьей атаки увеличен с 60% до 70%.
  • Исцеление от «Усиленного разрывания» увеличено с 1% до 2% максимального запаса здоровья.
  • Базовый урон «Бушующего разрывания» увеличен с 51% до 70%.
  • Бонус к критическому урону от «Первозданного разрывания» увеличен с 20% до 30%.

Волки

  • Время восстановления снижено с 14 до 11 сек.
  • Вероятность удачного удара «Свирепой волчьей стаи» повышена с 10% до 40%.

Ураган

  • Базовый урон увеличен с 97,5% до 134%.

Звериное бешенство

  • Базовый урон от отравления увеличен с 53% до 76%.

Катаклизм

  • Базовый урон увеличен с 52% до 64%.

Раздирание

  • Базовый урон увеличен с 400% до 460%.

Окаменение

  • Бонус к критическому урону увеличен с 25% до 30%.

Сотрясающий удар

  • Базовый урон увеличен с 140% до 180%.

Пассивные умения

Звериное буйство

  • Бонус к скорости атаки увеличен с 20% до 25%.
  • Бонус к урону увеличен с 20% до 30%.

Гнев природы

  • Вероятность применить заклинание без затрат ресурса повышена с 20% до 30%.

Волчья свирепость

  • Бонус к урону увеличен с 60% до 70%.

Легендарные аспекты

Проводник руноманта

  • Урон увеличен с 1 до 1,4.

Изувеченный

  • Вероятность восполнения духа повышена с 20–30% до 30–40%.

Тектонический

  • Время восстановления уменьшено с 2,5–1,5 до 2–1 сек.

Мелькающего зверя

  • Урон увеличен с 60–90% до 70–100%.

Некромант

Спойлер

Умения

Жатва

  • Базовый урон увеличен с 12% до 13%.
  • Интервал между срабатыванием «Жатвы послушника» уменьшен с 5 до 4 сек.

Распад

  • Базовый урон увеличен с 30% до 33%.
  • Базовая скорость восстановления эссенции повышена с 7 до 8 ед. в сек.
  • Частота создания трупов повышена с 1 раза в 2,5 сек. до 1 раза в 2 сек.

Кровоизлияние

  • Базовый урон увеличен с 25% до 27%.
  • Дает 9 ед. эссенции, а не 8.

Костяные осколки

  • Базовый урон увеличен с 8% до 9%.
  • Дает 7 ед. эссенции, а не 6.

Отсечение

  • Базовый урон первого удара увеличен с 63% до 66%.
  • Базовый урон, который наносит на обратном пути призрак «Усиленного отсечения», увеличен с 25% до 40%.

Окровавленное копье

  • Чтобы гарантированно нанести подавляющий урон «Сверхъестественным окровавленным копьем», теперь нужно 6 применений, а не 8.

Костяная тюрьма

  • Время восстановления уменьшено с 20 до 18 секунд.
  • Объем укрепления от «Кошмарной костяной тюрьмы» увеличен с 5% до 8%.

Железная дева

  • Базовый урон увеличен с 10% до 20%.
  • Бонус к урону от «Ужасной железной девы» увеличен с 15% до 20%.

Трупные щупальца

  • Вероятность при применении «Гнилостных трупных щупалец» создать сферу крови увеличена с 30% до 35%.

Костяные шипы

  • Базовый урон увеличен с 80% до 120%.

Призыв скелета и голема

  • Прислужники всегда будут начинать атаку новой цели с проклятия.

Пассивные умения

Эдикт Калана

  • Для срабатывания нужно 2 секу. без урона, а не 3.

Бодрость Ратмы

  • Высокий уровень здоровья должен сохраняться в течение 12 сек., а не 15.

Шипастый доспех

  • Показатель шипов увеличен с 0.08/0.16/0.24 до 0.1/0.2/0.3.

Легендарные аспекты

Взрывающихся костей

  • Урон увеличен с 0.022–0.03 до 0.045–0.06.

Кромсающий плоть

  • Дает 20–40 ед. эссенции, а не 10–20.

Живокровный

  • Время восстановления мощного умения сокращается на 1–1,5 сек., а не 0.5–1.

Разбойник

Спойлер

Умения

Живительный удар

  • Базовый урон увеличен с 23% до 25%.

Блуждающий клинок

  • Базовый урон увеличен с 15% до 16%.

Пронзатель сердец

  • Базовый урон увеличен с 22% до 24%.
  • Урон от «Основного пронзателя сердец» увеличен с 30% до 75%.

Стрела силы

  • Базовый урон увеличен с 20% до 22%.

Шквальный огонь

  • Базовый урон увеличен с 20% до 22%.

Шипы

  • Окоченение от «Методичных шипов» усилено с 20% до 25%.

Ослепляющий дым

  • Время восстановления уменьшено с 15 до 13 сек.

Град стрел

  • Время восстановления уменьшено с 60 до 55 сек.
  • Усиление умений категории «Насыщения» за счет «Первородного града стрел» увеличено с 20% до 30%.

Шквал стрел

  • Базовый урон увеличен с 70% до 105%.

Пассивные умения

Ближний бой

  • Бонус к урону увеличен с 20% до 30%.

Легендарные аспекты

Мастер побега

  • Время восстановления уменьшено со 100 до 45 сек.

Сумеречный

  • Вероятность удачного удара с созданием тени «Теневой завесы» повышена с 30–50% до 40–60%.

Предметы

Глаза в темноте

  • Увеличенное время восстановления «Смертоносной ловушки» уменьшено с 30–15% до 20–15%.

Волшебник

Спойлер

Умения

Искра

  • Базовый урон увеличен с 8% до 10%.
  • Урон «Усиленной искры» увеличен с 5,6% до 7%.
  • Вероятность создать искрящийся заряд энергии с помощью «Мерцающей искры» повышена с 3% до 4%.

Ледяная стрела

  • Базовый урон увеличен с 35% до 38%.

Стрела огня

  • Урон от горения увеличен с 40% до 44%.

Электрические разряды

  • Базовый урон увеличен с 28% до 30%.

Испепеление

  • Базовый урон увеличен с 49% до 54%.
  • Урон «Усиленного испепеления» увеличен с 15% до 25%.
  • Обездвиживание «Великого испепеления» может срабатывать раз в 3 сек., а не 4.

Огненный шар

  • Затраты маны снижены с 40 до 35 ед.

Морозная сфера

  • Первоначальный базовый урон увеличен с 32% до 36%.
  • Базовый урон от взрыва увеличен с 29% до 34%.
  • Вероятность наложения эффекта уязвимости за счет «Великой морозной сферы» повышена с 25% до 30%.

Снежная буря

  • Базовый урон увеличен с 120% до 130%.

Ледяные клинки

  • Вероятность наложения эффекта уязвимости повышена с 30% до 40%.

Электрическое копье

  • Максимальный бонус к урону от «Призванного электрического копья» увеличен со 100% до 160%.

Искрящийся заряд энергии

  • Базовый урон увеличен с 15% до 20%.

Морозный след

  • Базовый урон увеличен с 60% до 110%.

Легендарные аспекты

Обильной энергии

  • Вероятность перескочить на еще одного противника повышена с 20–30% до 30–40%.

Обожженных ног

  • Замедление усилено с 25–35% до 40–60%.

Воспламеняющий

  • Вероятность восполнения маны повышена с 5–10% до 12–17%.

Снежный защитный

  • Получаемый урон уменьшается на 20–25%, а не на 10–15%.

Сосредоточения

  • Скорость восстановления маны повышена с 10–20% до 20–30%.

Предметы

Обожженный шрам

  • Урон увеличен с 0.1–0.2 до 0.2–0.3.

Посох Лам Эсена

  • Наносимый урон уменьшается на 35–25%, а не на 40–30%.

Помитмо этого, патч исправляет проблемы с интерфейсом, кооперативной игрой, баги в квестах, подземельях, и много чего еще. Полные примечания доступны здесь.

8
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
lucsses
Blizzard Entertainment только что выпустила курное обновление 1.0.3 для Diablo 4,

Вау, в Diablo 4 появятся играбельные куры?🤣

Помитмо этого, патч исправляет

Интересно "Помитмо" это что?

2
-zotik-

в 3й части можно было в курицу превращаться)

1
pokemonizm

скрытый намек на Назибо

0
Wedlor

Опять правки баланса на 2% как в вове. Печально

1
ZackSnyder

ну хоть так. хотя многое сильное не надо было улучшать. слабое можно были и побольше поднять. камни то хоть перенесли с основного вещьмешка? а то вечно все забивают.

0
RYDELL72

а утечку видеопамяти починили?

0
clarkkent

А как тогда ты решишь, что тебе нужно покупать новую видюху?

0
RYDELL72 clarkkent

дак у меня 4090((( я как владелец 4090 говорю, что 16 гб в 1440р это перебор какой то...

0
clarkkent RYDELL72

Так у тебя ещё 8 остаётся, значит всё норм😃

0
RYDELL72 clarkkent
0
-Zion- RYDELL72

Утечка это когда она постепенно вся заполняется и игра может велететь. А стабильняком 15 гб, ну эт она потребляет просто столько.

0
clarkkent

По этим изменениям можно решить, что волшебник был лучшим дд в игре, что его хуже всего апнули и апнули то, что и так неиграбельно было и будет. А вот апать и так имбового друида - это можно

0