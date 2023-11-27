Геймеры Diablo IV не могут зайти в игру из-за ошибки 300201

Игроки по всему миру несколько дней видят у себя ошибку 300201, которая не даёт зайти в Diablo 4. Оставлено много сообщений о баге форумах Steam и Blizzard. Проблема появилась 22 ноября, в тот же день, когда в Diablo IV открылся бесплатный период, однако коснулась и тех, кто купил игру и владельцев версий для PlayStation и Xbox, а пробный период заканчивается 28 ноября в 21:00 МСК.
Blizzard, это ужасно, идёт уже 4 день, как я и многие другие игроки не можем играть. Всё это совпадает с дополнительной неделей опыта, которую мы теряем. Как будто это всё специально сделано, похоже на ложную рекламу
Обращено внимание на то, что в первые дни Blizzard игнорировала сообщения об ошибке и только 24 ноября компания сообщила в знает о проблеме.
Выясняем, команда в курсе проблемы и изучает её. Мы надеемся решить её как можно скорее», — служба поддержки Blizzard.
Реддиторы публиковали временное решение проблемы для владельцев консольной версии. Предлагается создать новый аккаунт на Battle.net и игровой платформе, запустить Diablo 4 и подключить к сессии основной аккаунт.
Как в старые добрые)
Консоли такие консоли )
ой, дьябла, я и забыл уже что вообще ее покупал :D
А я нет. В первом сезоне взял 100 уровень. Во втором решил не играть, так как БП не впечатлил, но думаю в следующем будет лучше. Всё же того чела, который делал первые два сезона (надеюсь только их) уволили и следующий чел возможно сделает лучше)
Была инфа что из уволили? Это прикольно тогда)
а это не ошибка привязки акка?
видимо действует избирательно мы играем все эти дни без проблем
Как обычно Стим не виноват)
Было бы странно, если бы Стим отвечал за глюки видеоприставок.