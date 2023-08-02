Провальный старт первого сезона Diablo 4 вынудил Blizzard искать нового дизайнера геймплея

В конце прошлого месяца компания Blizzard Entertainment запустила первый сезон в Diablo 4. Для игроков это стало самым разочаровывающим событием после запуска игры. Похоже, провал сезона уже осознали и сами разработчики, поэтому занялись поисками нового дизайнера игрового процесса.
Журналисты с портала Game Rant обратили внимание на новую вакансию в главном офисе Blizzard Entertainment. Студия ищет опытного дизайнера геймплея, который будет отвечать за механики и контент новых сезонов для Diablo 4. Также в команду требуются дизайнеры уровней, зданий и подземелий, которые будут "создавать и поддерживать бесконечно увлекательные повторяющиеся игры". Вероятно, Blizzard осознала серьезные проблемы в игровом процессе первого сезона после шквала критики и решила изменить одну из ключевых позиций в команде разработчиков. При этом остается не совсем понятным, что стало с дизайнером, который отвечал за первый сезон.
После выхода первого сезона и обновления 1.1 все классы в игре были заметно ослаблены, что и стало основной причиной недовольства геймеров. Вместе с этим пользователи раскритиковали само содержание нового контента, которое по большому счету не приносит ничего нового в игру, а лишь видоизменяет знакомые элементы.
Не очень понимаю понятие "сезон" в игре, как люди могут это хавать?(((
Это мероприятие,что тут не понятного? Происходит событие с ивентами. В контексте данной игры это еще доп сюжет с новой механикой.
Вчера родился что ли?
ты опоздал с этим вопросом лет на 10-15 наверное
хлебают за милую душу. Эта зараза пришла из мобилок, и уже поколение зумерков воспитано так что скорее будут жаловаться если в игре не будет сезонов, ивентов и прочей сессионщины
Сезоны были еще на заре диабло 2, каких мобилок?))
очень жаль((
главное чтоб ПоЕ 2 не обосралась так же...
Все предпосылки есть
В Diablo III наиграл несколько сотен часов. IV-ю разводку на бабло даже бесплантно брать не буду, с таким подходом они скоро деньги будут брать за неустойку, если вдруг не играешь)
и что за разводка? можно примеры, а то до релиза все кому не лень говорили про сплошной донат, и обосрались, сейчас про какой то донат пишите
Что значит обосрались? Доната в игре нет чтоли? Платные кони, платные шкурки, платный боевой пропуск. И это в игре за 70 евродолларов.
Вас хомячкой там уже надрессировали, так что можешь сразу писать, что донат ни на что не влияет и можно без него играть.
Если раньше такой подход (платная игра + донатный магазин в ней) считался дурным тоном и игроки всячески это порицали, то теперь хомяки хавают это с лопаты за обе щеки и причмокивают.
В тройке такой хрени не было.
Ну конечно. Если тебе нравится игра, то ты получается дрессированный хомяк и с лопаты хаваешь. Какой ужас, в игре есть скины не влияющие на геймплей, о боже мой!!! Я честно говоря не понимаю этого бесконечного нытья в сторону игры. Не нравится - проходи мимо, играй в пое или ещё во что-то. Эта игра просто не для тебя. Смирись с тем, что разработчики не обязаны делать игру исключительно под тебя, всем угодить нельзя. Выйдет пое 2 и начнется нытье уже в ее сторону
Конь бесплатный, шкурки на него есть платные, есть бесплатные. Шкурки на шмот можешь не покупать, бесплатных в игре достаточно. В тройке конечно ничего подобного нет, но что было на старте? Аукцион забыл? А почему убрали из игры? Ааа, это другое.
Между прочим бесплатные шкурки мне даже больше нравятся… например за пвп
Ну да БП очень слабенький,докачал до конца и теперь отдыхать до следующего сезона т.к. в игре делать нечего больше
а что еще можно делать в гриндилке, кроме того чтоб гриндить более лучший шмот, чтоб еще быстрее гриндить?
А поход сделал ?)
и прям все награды забрал с 7ми частей БП?
Да нормальный сезон… не лучше и не хуже первых сезонов в д3… просто мало кто помнит, если вообще возраст позволяет ) другое дело - патч 1.1.0 - вот это засада да