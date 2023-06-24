Голос Лората из Diablo 4 и Сида из FF16 не знал, что скоро станет самым знаковым актером озвучки 2023 года ©

Голос Ральфа Айнесона может быть мгновенно узнаваем для некоторых - особенно для поклонников культового британского сериала "Офис", конечно, - но даже сам Айнесон был удивлен реакцией на двух своих самых знаковых персонажей видеоигр на сегодняшний день.



Он говорит, что начал работу над двумя играми "три года назад", но не знал, что они выйдут в течение нескольких недель друг за другом. В результате многие фанаты, которые провели время с Лоратом из Diablo 4 и Сидом из Final Fantasy 16, заметили общую черту - уникальный голос Айнесона.

Спасибо за все добрые слова о Final Fantasy 16 и Diablo 4. Я начал работу над обеими играми три года назад, не подозревая, что они выйдут в течение месяца друг за другом. Сид и Лорат были очень веселыми, и у меня был отличный сценарий для работы.

— написал Айнесон в твиттере.

Между тем, сегодня вышло уже 13-е серверное обновление для Diablo 4, которое исправляет эскплойт, связанный с легким фармом опыта/лута.