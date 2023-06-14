Игроков Diablo 4 уже начинает бесить, что Blizzard постоянно влезает со своими нерфами, не предлагая ничего полезного ©

Есть такие Руины Эриду в Diablo 4, подземелье которое было отличным местом для прокачки благодаря обилию элитных врагов. Выбросьте его из головы, потому что девятое обновление Blizzard понерфило подземелье, в результате чего количество спавна элиты резко упало, и вам придется серьезно потрудиться, чтобы получить дополнительные очки парагона после 50-го уровня.

Хотфикс был выпущен 12 июня, и внес изменения, направленные на "стандартизацию плотности элитных монстров, которые спавнятся в подземельях", чтобы убедиться, что "ни одно конкретное подземелье не является явно более эффективным для прохождения, чем другие". Короче говоря, в таких местах, как Эриду, больше не будет заметно больше элитных монстров, набитых XP и лутом, чем в других мрачных дырах Diablo. Фанаты, как и следовало ожидать, не в восторге.



Сабреддит Diablo 4 уже переполнен недовольными игроками: несколько тем, посвященных жалобам на патч, набрали тысячи лайков и различные награды Reddit. Одной из самых популярных является тема от AudioRejectz, озаглавленная "Разрабы, мы бегаем по подземельям, чтобы получить уровень, потому что XP везде отстой!". В сообщении, которое на момент написания статьи набрало более 5.7к лайков и десять наград, Blizzard критикуется за то, что вместо того, чтобы улучшить альтернативные источники XP, Blizzard урезает существующие.



AudioRejectz утверждает, что причина, по которой игроки Diablo, особенно соло, продолжают возвращаться на XP-фермы вроде Эриду, заключается в том, "что XP в любом другом месте - это хрень, все просто". Далее в теме говорится, что "мировые боссы, кошмарные подземелья - все они нуждаются в баффе на XP" и что "так обидно, когда Blizzard делает уровень все более трудным, особенно для соло игроков".



Судя по количеству лайков, эти настроения широко распространены в сообществе Diablo. Самый популярный комментарий пользователя Recovery_Water отмечает, что "D3 прошла через то же самое, игроки требовали большей плотности, в итоге они дали ее в виде рифтов, и это оказалось очень популярным". Последующий комментарий от Entreric соглашается с этим: "Эта игра ничему не научилась у D3. Мы проходим через тот же цикл".



Гнев не ограничивается одной темой. В другом месте появилась тема под названием "Хватит снижать плотность мобов в конкретных подземельях! Улучшите плотность мобов в других подземельях!" от пользователя под ником devious1 набрала около 2.5к лайков и длинный поток комментариев. Тема StoiaN40 "Может ли Blizzard прекратить нерфить любое веселое/хорошее подземелье в игре?" набрала 1.7к лайков, а тема под названием "Хватит нерфить, начинайте бафать" от Janus408 набрала 1.2к лайков. Тема, посвященная анонсу хотфикса, также представляет собой бушующее море недовольства.



Разочарование сообщества вполне справедливое. Неприятно чувствовать, что каждый патч игры отнимает у вас что-то, а не добавляет, и создается ощущение, что понимание игроками игры и ее механики наказывается. Может XP-фермы в игре и нуждаются в некоторой корректировке, но было бы неплохо, если бы Blizzard предоставила какой-нибудь пряник в дополнение к кнуту. Может быть, в хотфиксе 10?